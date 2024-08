Fed-Protokolle: "Sie riskieren jedoch, die Zinssätze zu lange zu hoch zu halten"

"Die überwiegende Mehrheit" der Teilnehmer an der Sitzung vom 30. und 31. Juli stellte fest, dass es "wahrscheinlich angemessen wäre, die Geldpolitik auf der nächsten Sitzung zu lockern, wenn die Daten weiterhin in etwa so ausfallen wie erwartet", heißt es in der Zusammenfassung der Fed-Protokolle.

Die Märkte rechnen voll und ganz mit einer Zinssenkung im September, die die erste seit der Notfalllockerung in den ersten Tagen der Covid-Krise wäre.

"Das Protokoll der Fed hat alle Zweifel an einer Zinssenkung im September ausgeräumt", sagte Jamie Cox von der Harris Financial Group. Und weiter: "Die Kommunikationsstrategie der Fed zielt darauf ab, ihre Sitzungen zu einem weniger marktbewegenden Ereignis zu machen, und sie hält sich buchstabengetreu an das Drehbuch."

Da die US-Notenbank bereit ist, die Zinsen von ihrem restriktiven Niveau aus zu senken, und die Fundamentaldaten der Wirtschaft und der Erträge nach wie vor stark sind, bleibt das Umfeld nach Ansicht von Solita Marcelli von UBS Global Wealth Management günstig für Aktien. Sie ist der Ansicht, dass Qualitätswachstumswerte nach wie vor gut positioniert sind, um eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.

Das US-Arbeitsplatzwachstum war im vergangenen Jahr bis März wahrscheinlich weit weniger robust als zuvor gemeldet, was den Druck auf die Fed aufrechterhält, die Zinssätze im nächsten Monat zu senken.

Laut der vorläufigen Benchmark-Revision des Bureau of Labor Statistics wird die Zahl der Beschäftigten für die 12 Monate bis März wahrscheinlich um 818.000 nach unten revidiert werden, das sind rund 68.000 weniger pro Monat. Dies war die größte Abwärtskorrektur seit 2009.

Krishna Guha von Evercore ist der Ansicht, dass die großen Revisionen der Lohn- und Gehaltslisten die Einschätzung der Fed untermauern werden, dass der Arbeitsmarkt unter der restriktiven Politik softer geworden ist und dass sie die Zinssätze rechtzeitig neu kalibrieren muss, um zu verhindern, dass sich dies weiter ausbreitet als gewünscht.

All das spricht für eine relativ "niedrige Messlatte" für Zinssenkungen um 50 Basispunkte. Das Basisszenario bleibt eine Reihe von Zinsschritten von 25 Basispunkten.

Alle Augen auf Jackson Hole?

Bei Strategas meint Don Rissmiller, dass die Argumente für niedrigere Leitzinsen stärker geworden sind. Die Fed wird diesen Zinssenkungszyklus bestätigen müssen – was wahrscheinlich mehrere Zinssenkungen bedeutet, so Rissmiller, der auf Powells Rede am Freitag in Jackson Hole hinweist.

Für Jennifer McKeown von Capital Economics ist es unwahrscheinlich, dass die Zentralbanker auf dem Symposium in Jackson Hole einen Ausblick geben werden, da sie es vorziehen, ihre "Datenabhängigkeit" zu betonen.

"Da die meisten Volkswirtschaften expandieren, die Inflation sich wieder auf ihr Ziel einpendelt und die Finanzmärkte sich nach der Rezessionsangst vor einigen Wochen stabilisiert haben, besteht für die Zentralbanken weniger Druck, die Märkte zu steuern, als dies in der Vergangenheit der Fall war", sagte sie. "Sie riskieren jedoch, die Zinssätze zu lange zu hoch zu halten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





