Gold: Wenn die überdurchschnittlich hohe Nachfrage nachlässt

von Sven Weisenhaus

Das neue Rekordhoch des Goldpreises weckt natürlich auch das Interesse der Mainstream-Medien und sorgt für Schlagzeilen, wie zum Beispiel „Neues Rekordhoch – Der Goldpreis geht durch die Decke“. Dabei ist klar: Reißerische Überschriften sorgen stets für mehr Klicks im Internet. Ich bevorzuge es allerdings, wenn man bei den Tatsachen bleibt.

Der Goldpreisanstieg verlief zuletzt eher wackelig

Schaut man sich die Kursentwicklung des Goldpreises in den vergangenen Wochen und Monaten an, so ging der Preis des Edelmetalls keineswegs „durch die Decke“. Stattdessen tendierten die Kurse eher seitwärts, mit zaghaften Versuchen, neue Rekorde zu erzielen, die sich aber mehrfach als nicht nachhaltig herausgestellt haben. Erst mit dem aktuellen Ausbruch aus einem kurzfristigen Dreieck scheinen sich die Bullen nachhaltig auf neues Terrain vorzuwagen, aber auch eher zögerlich (siehe auch „Gold bleibt Trading-Alternative“).