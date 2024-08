Swiss Re auf Erfolgskurs: Aktie schnellt nach starkem erstem Halbjahr hoch

Im zweiten Quartal verzeichnete Swiss Re einen Gewinn von 996 Millionen US-Dollar, was den gesamten Nettogewinn für das erste Halbjahr auf 2,1 Milliarden US-Dollar erhöhte. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber den 1,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Besonders bemerkenswert ist, dass das Kerngeschäft der Schaden- und Unfall-Rückversicherung 989 Millionen US-Dollar zum Halbjahresgewinn beitrug, was auf geringe Schadensmeldungen bei Naturkatastrophen zurückzuführen ist.

Die Swiss Re hat im ersten Halbjahr 2024 einen überraschend hohen Nettogewinn erzielt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die starke finanzielle Leistung des Unternehmens wurde durch geringere Schadenskosten aus Naturkatastrophen als erwartet begünstigt, während andere Versicherer in der Branche deutlich höhere Verluste hinnehmen mussten. Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer nach der Münchener Rück ist damit auf Kurs, sein Jahresziel von mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar Nettogewinn zu erreichen.

Die geringen Schadenskosten haben es Swiss Re ermöglicht, ihre Rückstellungen für Katastrophenfälle aufzustocken, während gleichzeitig der sogenannte Schaden-Kosten-Satz auf einem äußerst profitablen Niveau von 84,5 Prozent gehalten wurde. "Nach einem starken Start in der ersten Hälfte dieses Jahres halten wir an unseren Zielen für 2024 fest", sagte CEO Andreas Berger in einer Stellungnahme.

Die niedrigen Kosten bei gleichzeitig stärkeren Gewinnen als erwartet könnten es dem Rückversicherer ermöglichen, seine Dividenden und Aktienrückkäufe weiter aufzustocken. Mit einer Dividendenrendite von aktuell 5,6 Prozent stellt die Swiss Re Konkurrenten wie die Münchener Rück mit 3,2 Prozent oder Hannover Rück mit 2,89 Prozent schon jetzt deutlich in den Schatten. Die Aktie von Swiss Re legte nach der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse im Vormittagshandel um 3,6 Prozent zu. Seit Jahresbeginn haben die Titel damit etwa 21 Prozent an Wert gewonnen.

Trotz der positiven Gewinnentwicklung blieb Swiss Re bei den Prämieneinnahmen etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der Brutto-Versicherungsumsatz belief sich auf 22,48 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 23,2 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Diese Diskrepanz wird teilweise auf die Umstellung der Rechnungslegung von US-GAAP auf IFRS zurückgeführt, was die Vergleichbarkeit der Zahlen erschwert.

Bei der Erneuerung von Verträgen mit Erstversicherern im Juli konnte Swiss Re jedoch ein Prämienvolumen von 4,5 Milliarden US-Dollar zeichnen und Preiserhöhungen von durchschnittlich 8 Prozent durchsetzen. Diese Entwicklung unterstreicht die starke Position von Swiss Re im globalen Rückversicherungsmarkt, insbesondere angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel und die damit verbundenen Naturkatastrophen.

Mit einem soliden Fundament und einer klaren strategischen Ausrichtung sieht sich Swiss Re auf gutem Weg, die angestrebte Jahresziele zu erreichen und dabei weiterhin von der globalen Nachfrage nach Rückversicherungsschutz zu profitieren, während andere Branchenakteure wie die Münchener Rück aufgrund von Großschäden unter Druck geraten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion