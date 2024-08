BYD setzt ganz groß auf Pakistan

Der Elektroauto-Primus BYD will weiteres Wachstumspotenzial außerhalb des chinesischen Heimatmarktes erschließen. Ins Auge hat der Tesla-Rivale dafür Pakistan genommen.

Der chinesische Absatzmarkt ist der weltweit größte für Elektroautomobile. Doch tobt im Reich der Mitte ein harter Konkurrenzkampf. Branchenprimus BYD konzentriert sich deshalb auf die Expansion im Ausland.

Wie BYD mitteilte, plant man den Einstieg in den pakistanischen Markt. Geschehen solle dies mit einem eigenen Werk und mehreren Flagship-Stores, unter anderem in Karatschi und Islamabad. Die Fabrik solle bereits 2026 ihren Betrieb aufnehmen, so der Elektroautobauer aus China. Geplant sei vorerst die Produktion von drei Modellen.

Als Partner fungiert weiteren Angaben zufolge Mega Motors aus Pakistan. Dabei handelt es sich um eine Tochter des pakistanischen Energieversorgers Hub Power. Hub Power solle wiederum ein Netz aus Schnellladestationen errichten, möglichst in allen großen Städten, auf Autobahnen und Schnellstraßen, hieß es weiter. BYD ist der weltgrößte E-Auto-Hersteller. In Europa plant das Unternehmen unter anderem ein Werk in der Türkei.

