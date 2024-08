Goldaktien stabil

Tagesbericht vom 22.08.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 2.512 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.507 $/oz um 9 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Abschiebeanweisung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen an die Bundespolizei: „Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen bzw. auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen (aktiver/passiver Widerstand), kann dieser auf freien Fuß gesetzt werden und eigenständig zu der ihm zugewiesenen Unterkunft zurückreisen“ (Quelle: Bild.de).



Kommentar: Die öffentliche Ordnung ist zusammengebrochen. Das Vertrauen in die Justiz nähert sich dem Nullpunkt.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 72.410, Vortag 72.700 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt nach (aktueller Preis 29,39 $/oz, Vortag 29,51 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 956 $/oz, Vortag 949 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 908 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 76,07 $/barrel, Vortag 77,07 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich stabil. Der Xau-Index verbessert sich um 0,6 % oder 0,9 auf 158,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Royal Gold 1,6 %. Bei den kleineren Werten können Calibre 7,7 %, Belo Sun 5,6 % sowie Vista und Equinox jeweils 4,9 % zulegen. Monument verliert 6,5 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Impact 4,6 %, Guanajuato 3,9 % und Vizsla 3,8 %. Excellon fallen 8,7 % und Bear Creek 2,9 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4