Ein weiteres Opfer der schwachen Konjunkturentwicklung: Mayr-Melnhof!

Die fortgesetzte Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die allgemein schwache Konjunkturentwicklung in Österreich und Deutschland, aber auch darüber hinaus, fordern ihren Tribut beim Kartonagenhersteller Mayr-Melnhof , der am Donnerstagmorgen seinen Geschäftsbericht für das erste Halbjahr vorgelegt hat.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr fielen die Erlöse um 6,3 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Aufgrund einer um 139 Basispunkte niedrigeren operativen Marge fiel auch die Ertragslage deutlich schwächer aus.

Das bereinigte EBITDA sank um 15 Prozent auf knapp 202 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn brach mit 51,2 Millionen um ein Drittel ein. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 77,2 Millionen Euro erwirtschaftet, das entsprach pro Aktie 3,12 Euro, nun waren es nur noch 1,82 Euro.

Premiumsegment sichert kleine EBITDA-Verbesserung

Zur Schwäche des ersten Halbjahres hat vor allem das zweite Quartal beigetragen. Hier lagen die Erlöse mit 1,02 Milliarden Euro sowohl unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals als auch den ersten drei Monaten des Jahres.

Immerhin konnte das EBITDA-Ergebnis aufgrund verbesserter Margen im Food & Premium Packaging gesteigert werden, sodass hier gegen den Umsatztrend leichte Zugewinne auf 107,2 Millionen Euro gelangen.

Verhaltener Ausblick auf die zweite Jahreshälfte

Mit Blick auf das kommende Halbjahr zeigte sich CEO Peter Oswald verhalten: "Infolge der anhaltend schwachen Wirtschaftslage im Hauptmarkt Europa und weiterhin verhaltener Konsumausgaben bei Gütern des täglichen Bedarfes erwarten ein lediglich eine gedämpfte Entwicklung auf den Endmärkten und ein fortgesetzte Unterauslastung in der Kartonbranche."

In seiner Pressemitteilung kündigte das Unternehmen zwar "selektive Preiserhöhungen an". Ob diese tatsächlich durchgesetzt werden können, bleibt aber abzuwarten, da die durchschnittlich realisierten Verkaufspreise im Segment Board & Paper in den vergangenen drei Quartalen rückläufig waren.

Aktie setzt sich von wichtiger Unterstützung ab

Die rückläufige Umsatz- und Ertragslage des Unternehmens reflektiert der Aktienkurs, der seit dem Jahreswechsel um knapp 17 Prozent nachgegeben hat. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten stehen Verluste in Höhe von fast 20 Prozent zu Buche.

Am Donnerstagvormittag zeigen sich Anleger aber versöhnlich mit dem von Mayr-Melnhof vorgelegten Geschäftsbericht. Die Aktie kann um über 2 Prozent zulegen und setzt sich damit an die Spitze des Wiener Leitindex ATX.

Die Gegenbewegung der Aktie kommt genau zur richtigen Zeit, denn zuletzt übten die Verkäufer Druck auf die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro aus. Hiervon kann sich das Papier inzwischen deutlich absetzen. Das erhöht die Chancen auf eine zumindest kurzfristige Trendwende.

Fazit: Solide Turnaround-Chance

Das für 2024 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut MarketScreener bei 14, das ist äußerst günstig für ein Geschäft, dessen Margen bei einer verbesserten Konjunkturentwicklung schnell steigen dürften. Selbst wenn man im zweiten Halbjahr eine nur moderate Verbesserung der Geschäftslage und einen Gewinn von etwas über 2 Euro je Aktie anlegt, ergibt sich ein KGV von etwa 25.

Das ist zwar kein Schnäppchen, liegt aber noch im Rahmen des aus einer Value-Perspektive Vertretbaren. An der Aktie interessierte, auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtlage wettende Anleger können daher mit einem Stopp-Loss von etwa 100 Euro zugreifen und sich eine spannende Turnaround-Chance einpacken!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

