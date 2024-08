Dirham-Stablecoin von Tether: Eine neue Option gegen den US-Dollar

Damit reagiert das Unternehmen laut Reuters auf die steigende Nachfrage nach der Golfwährung. Der Tether-CEO, Paolo Ardoino, betonte auf einer Veranstaltung in Dubai, dass der Dirham in Zukunft eine bedeutende Rolle im internationalen Handel spielen könnte.

Ardoino sagte gegenüber Reuters, das Ziel des neuen Dirham-Stablecoins sei es, "eine Option gegenüber dem US-Dollar zu schaffen" und hob die Stabilität der VAE hervor. Der neue Stablecoin wird vollständig durch liquide Reserven in den VAE gedeckt sein und in Zusammenarbeit mit der Phoenix Group und Green Acorn Investment entwickelt.

Tipp aus der Redaktion: Im neuen kostenlosen Report wird die Situation des Bitcoins analysiert, inklusive 5 Krypto-Aktien für den nächsten Bullrun. Hier mehr erfahren!

Die Einführung des Dirham-Stablecoins soll den internationalen Handel vereinfachen, Transaktionskosten senken und Schutz vor Währungsschwankungen bieten. Ein Startdatum wurde noch nicht genannt, jedoch könnte die Lizenzierung durch die Zentralbank der VAE einige Monate in Anspruch nehmen.

Die VAE setzen vermehrt auf Kryptowährungen und haben bereits Zahlungen in digitalen Währungen in verschiedenen Sektoren zugelassen. Tether bietet bereits Stablecoins an, die an den Euro, den chinesischen Yuan, den mexikanischen Peso und Gold gekoppelt sind.

Regulierungsbehörden äußern weiterhin Bedenken über die Risiken von Kryptowährungen, insbesondere im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen auf das Finanzsystem. Ardoino erklärte jedoch, dass die steigende Nutzung von Tether in Schwellenländern auf die dortige Knappheit des US-Dollars zurückzuführen sei.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!