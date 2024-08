Kamala Harris unterstützt jetzt auch Krypto: Neuer Fokus auf digitale Innovation

Harris wolle eine "Politik unterstützen, die sicherstellt, dass aufstrebende Technologien und entsprechende Branchen weiterhin wachsen können", erklärte Brian Nelson, ein leitender Berater ihrer Kampagne, während einer Diskussionsrunde von Bloomberg am Rande des Nominierungsparteitags der Demokratischen Partei in Chicago.

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 hat Kamala Harris deutlich gemacht, dass sie die Entwicklung der Kryptowährungsindustrie fördern will. Demnach ist die demokratische Präsidentschaftskandidatin bestrebt, das wirtschaftliche Potenzial der Kryptoindustrie zu nutzen und gleichzeitig für klare und stabile regulatorische Rahmenbedingungen zu sorgen. Das sorgte auch in der Branche für gute Stimmung: Bitcoin und Ether konnten jeweils mehr als 2 Prozent zulegen.

Die Kryptowährungsbranche hat in den letzten Jahren erheblich an politischem Einfluss gewonnen. Dies zeigte sich bereits in den Wahlkampfversprechen des republikanischen Kandidaten Donald Trump und des unabhängigen Kandidaten Robert F. Kennedy Jr., die beide eine krypto-freundliche Regulierung versprachen.

Besonders auffällig ist Trumps Kehrtwende in Bezug auf digitale Währungen: Nachdem er Kryptowährungen früher als "Betrug" bezeichnet hatte, hält er nun mehr als eine Million US-Dollar in digitaler Währung und fordert eine Förderung der Branche, um den technologischen Vorsprung der USA gegenüber China zu sichern.

Die Harris-Kampagne hat jedoch klargestellt, dass sie auch darauf abzielt, Schutzmaßnahmen für die Branche zu implementieren, die in den letzten Jahren durch zahlreiche Unternehmenszusammenbrüche, Cyberkriminalität und andere Skandale erschüttert wurde. "Es ist offensichtlich, dass sie stabile Regeln benötigen", sagte Nelson. Harris betonte in einer Rede in North Carolina, dass sie im Falle eines Wahlsiegs Bürokratie abbauen und gleichzeitig innovative Technologien fördern wolle, während sie für Verbraucherschutz sorge und ein stabiles Geschäftsumfeld mit transparenten Regeln schaffe.

Während Harris ihre politische Agenda formiert, bleibt die Wirtschaft das zentrale Thema der Wahl, insbesondere angesichts der hohen Inflation, die die Haushalte in den USA belastet. Harris hat versprochen, den Aufbau der Mittelschicht zu einem zentralen Fokus ihrer Präsidentschaft zu machen. Dazu zählen Vorschläge wie eine Anzahlungshilfe von 25.000 US-Dollar für Erstkäufer von Eigenheimen, erweiterte Steuergutschriften und Programme zur Begrenzung von Mieterhöhungen und Lebensmittelpreisen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen plant Harris, die Unternehmenssteuer von 21 auf 28 Prozent anzuheben, in Übereinstimmung mit Bidens jüngstem Haushaltsvorschlag. Im Gegensatz dazu hat Trump während seiner Amtszeit die Unternehmenssteuer von 35 Prozent auf 21 Prozent gesenkt und erwägt, sie weiter zu reduzieren. Nelson verteidigte den höheren Prozentsatz und bezeichnete ihn als "angemessen", um sicherzustellen, dass Unternehmen ihren fairen Anteil zahlen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

