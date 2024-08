Bavarian Nordic: Unerwartet hoher Gewinn – zweistellige Kursexplosion!

In einer Erklärung vom Mittwoch teilte Bavarian Nordic außerdem mit, dass es einen Auftrag über die Lieferung von Mpox- und Pockenimpfstoffen in Höhe von 440.000 Dosen an ein nicht genanntes europäisches Land erhalten hat.

"Wichtig ist, dass die jüngste Bestellung im Rahmen unserer ursprünglichen Planung für dieses Jahr geplant war und sich daher nicht auf die verbleibenden Kapazitäten auswirkt, die zur Unterstützung von Regierungen und Organisationen bei der Bewältigung des von der WHO ausgerufenen internationalen öffentlichen Gesundheitsnotstands in Bezug auf Mpocken zur Verfügung stehen", sagte Paul Chaplin, Präsident und CEO von Bavarian Nordic.

Das Unternehmen könne demnach bis Ende nächsten Jahres immer noch bis zu 10 Millionen Dosen des Pocken- und Mpox-Impfstoffs liefern, wobei 2 Millionen Dosen dieser Kapazität im verbleibenden Teil dieses Jahres zur Verfügung stehen, so Chaplin.

Alle Impfstoffe im Rahmen des Vertrags werden im Jahr 2024 geliefert, womit sich der Gesamtwert der gesicherten Verträge im Bereich Public Preparedness auf fast 3 Milliarden Dänische Kronen beläuft, so das Unternehmen weiter.

Damit kann Bavarian Nordic seine neue Jahresprognose am oberen Ende der Spanne bestätigen, die einen Gesamtumsatz von etwa 5,3 Milliarden Dänische Kronen und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 1,35 Milliarden Dänische Kronen vorsieht.

Die Bavarian-Aktie haussierte in einer ersten Reaktion in London um über 12 Prozent und näherte sich erneut dem Rekordhoch von 300 Kronen, das Mitte August erreicht wurde.

Die Analysten von Jefferies äußerten sich positiv über die übertroffenen Erwartungen. Die Umsätze stiegen um 6 Prozent, während der operative Gewinn (Ebitda) die Prognosen sogar um 11 Prozent übertraf, erklärte Analyst Peter Welford. Weiterhin habe die starke Nachfrage nach dem Mpox-Impfstoff die Prognosen an das obere Ende des bisherigen Erwartungsbereichs verschoben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bavarian Nordic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 36,85EUR auf Tradegate (22. August 2024, 11:31 Uhr) gehandelt.