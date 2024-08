Japan-Aktien auf Wiedergutmachungskurs: Doch Wahlen könnten für Unruhe sorgen!

Die Parteivorstandswahlen der LDP am 27. September werden entscheidend für Japans politische Zukunft sein, heißt es in einem Research-Bericht der UBS. Premierminister Kishida tritt nicht erneut an, was bedeutet, dass ein neuer Premierminister gewählt wird. Derzeit sind 11 mögliche Kandidaten im Gespräch. Aufgrund des Fehlens eines klaren Favoriten und der Auflösung des traditionellen Fraktionssystems bleibt der Ausgang der Wahl unvorhersehbar.

Die wirtschaftspolitische Ausrichtung Japans dürfte sich kaum ändern, solange die LDP an der Macht bleibt. Eine marktorientierte Politik werde voraussichtlich fortgesetzt, auch wenn der neue Premierminister möglicherweise Änderungen in der Fiskal- und Geldpolitik vornehmen könnte. Besonders interessant wird laut UBS-Analysten sein, wie die neue Regierung zur gemeinsamen Erklärung von 2013 steht, die das Inflationsziel von 2 Prozent festlegt. Eine Änderung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) haben.