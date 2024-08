Hedgefonds kicken Millionen Nvidia-Aktien & wetten stattdessen auf Bitcoin-ETFs

Steven Cohen von Point72 Asset Management verkaufte 409.042 Aktien von Nvidia und verringerte damit seine Position um 16 Prozent. Er kaufte stattdessen 1,6 Millionen Anteile des iShares Bitcoin Trust und diversifizierte damit laut Motley Fool zum ersten Mal in Kryptowährungen.

D.E. Shaw und Point72 belegen laut LCH Investments den 2. beziehungsweise den 13. Platz unter den 20 Hedgefonds mit der besten Wertentwicklung in der Geschichte.

Der Bitcoin-Preis hatte sich 2023 mehr als verdoppelt, und die Gewinne beschleunigten sich Anfang 2024, als die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den Handel von Bitcoin-ETFs an US-Börsen genehmigte. Der Hype um das Halving im April trug ebenfalls zur Aufwärtsdynamik bei.

Im März erreichte die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt ein Rekordhoch von über 73.000 US-Dollar, geriet danach aber unter Druck, als Anleger ihre Risikobereitschaft verloren.

Vor allem die wirtschaftliche Unsicherheit verursachte den Stimmungsumschwung. Zu Beginn des Jahres gingen Anleger davon aus, dass die US-Notenbank ihren Leitzins bis Juni senken würde, doch die politischen Entscheidungsträger haben die Zinsen auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten belassen.

Die Rezessionsängste keimten schließlich Anfang August wieder auf, als ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Frage aufkommen ließ, ob die Federal Reserve zu langsam agiert. Diese Sorge ließ nicht nur den Aktienmarkt einbrechen – der Kryptomarkt erlebte den schlimmsten Ausverkauf seit dem Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022.

Tipp aus der Redaktion: Im neuen kostenlosen Report wird die Situation des Bitcoins analysiert, inklusive 5 Top Krypto-Aktien für den nächsten Bullrun. Hier mehr erfahren!

Laut Bloomberg hat der iShares Bitcoin Trust in den ersten 50 Handelstagen mehr Vermögen angehäuft als jeder andere ETF in der Geschichte. Wie das Wall Street Journal berichtete, erreichte der Fonds auch schneller als jeder andere ETF in der Geschichte ein Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!