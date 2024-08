Aktie steigt zweistellig Trump Media: Marktwert bei 4.710.000.000 US-Dollar – Trump liegt wieder vorn! Nachdem die volatile Trump-Media-Aktie am Dienstag ein Rekordtief erreicht hatte, folgte am Mittwoch ein Rebound und die Titel beendeten den Handel um 13 Prozent höher. Am Donnerstag geht die Rallye weiter.