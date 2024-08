So bauen Sie sich ein Depot für die Altersvorsorge auf

Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit – und wird dennoch immer noch von zu vielen Berufstätigen ignoriert: Die gesetzliche Rente wird später für die meisten von uns nicht ausreichen, um seinen Lebensstandard im Alter zu halten. Stichwort: Rentenlücke. Um zu wissen, was individuell auf einen zukommt, genügt erstmal ein Blick in die regelmäßig versandten Renteninformationen. Von der darin übermittelten voraussichtlichen Rentenzahlung könnte man nun seine ungefähr erwarteten Ausgaben im Alter sowie Einflussfaktoren wie Inflation und Steuern abziehen – und wird vermutlich je nach Ergebnis schockiert sein. Statt nun zu resignieren, sollte man seine finanzielle Vorsorge möglichst frühzeitig selbst in die Hand nehmen. Keine Sorge, so kompliziert ist es gar nicht!

Stellen Sie sich Ihr individuelles Vorsorgedepot zusammen

Um das Problem der Rentenlücke anzugehen, diskutiert die Koalition derzeit ein staatlich gefördertes Vorsorgedepot. Die Idee: Die Anlage in Aktien & Co. soll steuerlich attraktiver gemacht werden. Das Vorsorgedepot soll einerseits die umlagefinanzierte Rentenversicherung entlasten, zum anderen soll den Bürgern der Zugang zu den renditestarken Kapitalmärkten erleichtert werden – um dann im Alter die Früchte ihrer Investments ernten zu können. Wie auch immer ein solches Vorsorgedepot konkret ausgestaltet werden soll: Man muss nicht auf Entscheidungen der Politik warten, sondern kann sich schon jetzt mit wenigen Klicks ein Depot einrichten, um mehr aus seinem Geld zu machen – und fürs Alter zu sparen.

Doch wie fängt man nun an? Da wäre zunächst Ihr derzeitiges Alter. Wer früh mit der Vorsorge anfängt, kann schwankungsintensiveren Titeln wie Aktien mehr Raum geben. Kursrückgänge werden im Zeitverlauf ausgeglichen. Wer dagegen nicht mehr so viele Jahre bis zur Rente hat: Achten Sie auf einen ausgewogenen Mix, in dem zum Beispiel auch Anleihen mit festen Zinsen berücksichtigt sind. Der spätere Wirtschaftsnobelpreisträger Harry Markowitz propagierte etwa das 60:40-Portfolio. Dies bedeutet: 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen. Für welche Aufteilung man sich jeweils entscheidet, hängt aber auch von der persönlichen Risikoneigung ab. Anleihen mit ihren festen Zinsen gelten generell eher als verlässlicher, aber nicht so renditestark, Aktien bieten allgemein gesprochen mehr Renditechancen, schwanken dafür aber stärker im Wert.

Anlagekapital breit streuen

Ein weiterer Grundsatz beim Investieren ist, sein Anlagekapital möglichst breit auf verschiedene Assetklassen und Anlageprodukte zu verteilen. Dies kann helfen, Verlustrisiken zu reduzieren. Denn klar: An der Börse kann es zwischenzeitlich auch mal bergab gehen. Wer aber langfristig dabei ist, sitzt solche börsentypischen Schwankungen einfach aus: Wer sich etwa die großen Indizes wie den Weltaktienindex MSCI World, den amerikanischen S&P 500 oder auch den deutschen Leitindex Dax ansieht, erkennt: Im Zeitverlauf zeigt die Kurve nach oben – auch wenn es zwischendurch Korrekturen gab.

Um nun ganz konkrete Aktien und Anleihen für sein Vorsorgedepot zu finden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man sich ganz einfach fragen, welche Unternehmen einem oft im Alltag begegnen und unverzichtbare Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Oder welche Konzerne mit Innovationen, guter Geschäftsführung und starken Zahlen glänzen. Oder man sucht sich Anregungen in Finanzpublikationen, Börsenbriefen und Analystenbewertungen. Wenn man einen spannenden Titel identifiziert hat, lohnt sich ein Blick auf die Wertentwicklungshistorie. Auch wenn dies keine Garantie für die weitere Entwicklung ist, lässt sich daran trotzdem in einem gewissen Maß ablesen, wie gut das Unternehmen durch verschiedene Markt- und Börsenphasen gekommen ist. Geschäftsberichte, gängige Aktienkennzahlen und Signale aus der Charttechnik können weitere Anhaltspunkte liefern.

Bei Anleihen wiederum kommt es darauf an, dass der Emittent zahlungsfähig ist. Sehr hohe Zinsen erkauft man sich mit einem hohen Risiko. Wenn der angegebene Zins allerdings für den Zeitpunkt, zu dem die Anleihe ausgegeben wurde, realistisch erscheint und dahinter ein solventes Unternehmen oder ein verlässlicher Staat steht, deutet dies auf ein solides Investment hin. Beim Vorsorgedepot dürfen die Laufzeiten der Anleihen auch gern länger ausfallen, Sie sparen ja langfristig für Ihre Zukunft.

ETFs und Fonds sind weitere beliebte Anlagevehikel. Ihr Vorteil: Mit nur einem Investment holt man sich gleich ein ganzes Bündel an Einzel-Investments ins Depot. Bei Fonds kümmert sich zudem ein professionelles Fondsmanagement um Titelauswahl und Umschichtungen. ETFs sind dafür günstiger in der Kostenstruktur – denn sie bauen nur passiv einen Vergleichsindex nach.

Sparpläne als Basis im Vorsorgedepot

Ein populäres Vorsorgeinstrument in diesem Zusammenhang sind Sparpläne. ETFs, Fonds, aber auch Einzel-Aktien – viele Produkte sind sparplanfähig. Der Vorteil: Indem Sie regelmäßig eine gleichbleibende Summe einzahlen, ergibt sich im Zeitverlauf ein sogenannter Durchschnittskosteneffekt. Das heißt, wenn die Kurse hoch sind, bekommen Sie weniger Anteile, wenn die Kurse niedrig sind, entsprechend mehr Anteile für Ihre Sparsumme. Börsentypische Schwankungen glätten sich auf diese Weise und: Der viel diskutierte optimale Einstiegszeitpunkt spielt fast keine Rolle. Es lohnt sich also unabhängig von der Börsenentwicklung jederzeit, einen (oder mehrere) Sparpläne einzurichten. Gegen Ende der Sparzeit, wenn es dann um die Auszahlungsphase geht, kann es sich dagegen schon rechnen, nicht gerade zu verkaufen, wenn die Kurse total im Keller sind.

Apropos Auszahlung: Vor dem Ruhestandseintritt machen Sie am besten einen Entnahmeplan, um Ihr Depot wie einen „umgekehrte Sparplan“ zu entsparen. Hierbei kommt es auf die angesparte Summe zum Zeitpunkt x, die Entnahmedauer, die Rendite bzw. Zinsen und die Frequenz an, wie oft Sie sich Ihre private „Zusatzrente“ aus Ihrem Depot auszahlen lassen möchten. Im Internet findet man verschiedene Entnahmeplan-Rechner, mit denen man sich einen Überblick verschaffen kann.

Um einen groben Richtwert zu geben: Wer in jungen Jahren zum Beispiel einen ETF-Sparplan auf den MSCI-World-Index einrichtet und eine durchschnittliche Rendite von rund 6 Prozent angenommen wird, hätte in diesem Rechenbeispiel nach 40 Jahren bei einer monatlichen Sparrate von 200 Euro insgesamt 96.000 Euro eingezahlt und könnte über eine angesparte Summe von rund 412.000 Euro verfügen. Auch wenn solche Rechenmodelle ihre natürlichen Grenzen haben – kein Mensch kann die Zukunft vorhersagen –, zeigt sich doch: Vorsorge kann sich richtig lohnen! Aus den beispielhaften 412.000 Euro könnte man mit einem angenommenen Zinssatz von 3 Prozent 20 Jahre lang monatlich rund 2.270 Euro entnehmen – und müsste sich vermutlich über das Thema Rentenlücke (je nach persönlicher Einnahmen- und Ausgabensituation) keine großen Gedanken mehr machen.

