STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Commerzbank K.O-Call (WKN SW5BFY)

Die deutliche Korrektur zur Monatsmitte wird an den Märkten weitestgehend abgehakt. Während in den USA besonders Tech-Aktien unter die Räder kamen, waren in Europa viele Bank-Titel sehr schwach. Bei der Commerzbank steht auf einen Monat weiterhin ein Minus von 18 Prozent. Analysten verweisen auf notwendige Risikovorsorge für den Falle einer Rezession. In Stuttgart ist man optimistischer. Derivateanleger kaufen einen K.O-Call auf die Aktie. 2. Gold K.O-Call (WKN MG960Q)

Gold hat im August erstmals die Marke von 2.500 Dollar geknackt. Gold-Bullen trauen dem Edelmetall weitere Kurssteigerungen zu und verweisen auf die anstehenden Zinssenkungen und weltweite Verschuldung, grade in den USA. In Stuttgart wird ein offensiver K.O-Call auf Gold gekauft. 3. Nvidia Disc. Call (WKN UM7GJG)

Nvidia konnte nach der scharfen Korrektur die Marke von 130 Dollar anlaufen. Ob die Aktie in diesem Monat neue Rekorde anlaufen wird, entscheiden maßgeblich die Quartalszahlen am 28. August. In Stuttgart nimmt man angesichts der jüngsten Erholung von rund 40 Prozent Gewinne vom Tisch und verkauft einen Discount-Call-OS.

Euwax Sentiment Index

Der DAX behauptet die Marke von 18.500 Punkten trotz schwacher Daten. Die Einkaufsmanagerindizes zeigen am Vormittag eine trübe Perspektive der hiesigen Volkswirtschaft. Die Bären trauen sich dennoch nicht aus der Deckung. In Stuttgart sehen wir leichten Pessimismus im Sentiment an der Euwax. Am Mittag pendelt der Indikator zwischen Minus 25 und 0.