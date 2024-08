Warren-Buffett-Nachahmer: Berkshire Hathaways kleiner Bruder wächst 18,9 % p. a.

Prem Watsa , der in Indien geboren wurde, in Kanada einen MBA erwarb und anschließend für eine Versicherung arbeitete, entschloss sich 1985 mit Kollegen, den strauchelnden Lkw-Versicherer Markel Financial zu übernehmen. Der Turnaround gelang, und fortan erwarb die 1987 in Fairfax Financial Holdings umbenannte Firma regelmäßig neue Versicherungsgesellschaften, über die Watsa ähnlich wie Buffett im Value-Investing-Stil in Unternehmen investiert.

Seit 1985 ist Fairfax Financials Buchwert je Aktie (inkl. Dividenden) durchschnittlich um 18,9 Prozent je Jahr gestiegen. Der Erfolg schlug sich auch im Aktienkurs der Holding nieder, der bisher deutlich stärker als verschiedene Vergleichsindizes gestiegen ist. Dennoch sind die Wertpapiere ähnlich wie Berkshire Hathaway mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 1,24 weiterhin nicht sehr hoch bewertet.

Mittlerweile besitzt Fairfax Financial Holdings nicht nur in Nordamerika, sondern weltweit in Lateinamerika, Europa, Asien und Indien Tochtergesellschaften, die Schaden-, Unfall- und Rückversicherungen anbieten. Dazu zählen beispielsweise Northbridge, Odyssey Group, Crum & Forster, Brit und Allied World, mit denen Fairfax Financial 2023 Bruttoprämien in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.

In den vergangenen fünf Jahren (2017 bis 2023) war Fairfax mit einem Zuwachs der Prämien, des Floats, des Investment Portfolios und des Buchwerts je Aktie um 109 Prozent, 53 Prozent, 65 Prozent beziehungsweise 73 Prozent besonders erfolgreich.

Ein Blick in das aktuelle Fairfax-Portfolio

Zu den größten drei Positionen gehören derzeit Occidental Petroleum, Orla Mining und Kennedy-Wilson, auf die 721,6 Millionen US-Dollar und damit 61 Prozent des Portfolios entfallen. Seit dem vierten Quartal 2022 hat es Watsa allerdings von damals 3,5 Milliarden auf heute 1,18 Milliarden US-Dollar stark abgebaut, wodurch er jetzt ähnlich wie Buffett viel Cash hält.

Während Occidental Petroleum zu den größten Erdöl- und Erdgas-Förderunternehmen Nordamerikas gehört, an dem auch Berkshire Hathaway über 28 Prozent der Anteile hält, ist Orla Mining ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen. Seine zwei wichtigsten Gold- und Silberminen befinden sich in Mexiko und Nevada (USA).

Kennedy-Wilson Holdings ist hingegen eine amerikanische Immobilien-Investmentgesellschaft, die in Mehrfamilien- und Büroimmobilien investiert und eine eigene Kreditplattform betreibt. Zuletzt gerieten die Ergebnisse infolge der gestiegenen Zinsen unter Druck, wodurch die Aktie heute günstig bewertet ist. Mit den nun wahrscheinlich wieder sinkenden Zinsen könnte sich die Lage wieder normalisieren.

Neue Käufe

Zu den neuesten Prem-Watsa-Investitionen gehört unter anderem Meta Platforms. Zwar sind die Aktien seit Ende 2022 schon stark gestiegen, aber trotzdem immer noch nicht zu teuer. Meta Platforms ist einerseits Marktführer im Bereich der sozialen Medien, mit denen es Milliarden-Werbeeinnahmen generiert, und baut anderseits mit Reality Labs und künstlicher Intelligenz einen neuen Wachstumsbereich auf.

Darüber hinaus hat Fairfax Financial im zweiten Quartal 2024 Under-Armour-Aktien erworben. Der Sportartikelhersteller geriet in den letzten Jahren in die Krise und hat zahlreiche personelle Veränderungen vorgenommen. Watsa setzt hier auf einen Turnaround.

Fazit Fairfax Financial

Prem Watsa ist es ähnlich wie Warren Buffett gelungen, eine Holding aufzubauen, die einerseits Versicherungen übernimmt und sich anderseits an zahlreichen börsennotierten Unternehmen beteiligt. Die Fairfax-Financial-Aktie ist darüber hinaus wie Berkshire Hathaway an der Börse handelbar.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion