Börsen-Update: DAX leicht im Minus, MDAX im Plus – US-Indizes schwächeln

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.471,12 Punkten und verzeichnet einen minimalen Rückgang von -0,01%. Der MDAX hingegen konnte leicht zulegen und steht bei 24.958,73 Punkten, was einem Plus von +0,01% entspricht. Der SDAX musste einen deutlicheren Rückgang hinnehmen und steht bei 13.854,18 Punkten, was einem Minus von -0,70% entspricht. Auch der TecDAX zeigt eine negative Entwicklung und steht bei 3.335,24 Punkten, was einem Rückgang von -0,28% entspricht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls eine negative Tendenz. Der Dow Jones steht aktuell bei 40.718,15 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,41%. Der S&P 500 steht bei 5.587,75 Punkten und hat ein Minus von -0,57% zu verzeichnen. Insgesamt zeigt sich heute ein überwiegend negatives Bild an den Börsen, wobei der MDAX als einziger Index ein leichtes Plus verzeichnen konnte.Die übrigen Indizes, sowohl in Deutschland als auch in den USA, zeigen allesamt Rückgänge, wobei der SDAX und der S&P 500 die größten Verluste hinnehmen mussten.Die Deutsche Bank führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.91% an, gefolgt von der Commerzbank mit 2.08% und Siemens Energy, das um 1.66% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Continental einen Rückgang von -0.77%, während Brenntag um -1.11% fiel und Bayer mit -1.44% zu den schwächsten Werten gehört.Im MDAX sticht CTS Eventim mit einem Plus von 6.06% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 4.26% und Delivery Hero, das um 2.38% zulegte.Stabilus fiel um -2.29%, Jenoptik um -3.03% und AIXTRON verzeichnete den stärksten Rückgang mit -4.28%.HYPOPORT führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 3.20% an, gefolgt von Medios mit 2.31% und Grand City Properties, das um 1.86% zulegte.Salzgitter fiel um -3.02%, SUESS MicroTec um -3.48% und PNE verzeichnete den stärksten Rückgang mit -5.48%.Im TecDAX konnte Nagarro mit einem Plus von 1.47% überzeugen, gefolgt von United Internet mit 1.24% und Sartorius Vz. mit 0.97%.SUESS MicroTec fiel um -3.48%, AIXTRON um -4.28% und PNE verzeichnete den stärksten Rückgang mit -5.48%.Im Dow Jones führt Walmart mit einem Anstieg von 0.65%, gefolgt von American Express mit 0.49% und JPMorgan Chase mit 0.46%.Amazon fiel um -1.15%, Microsoft um -1.25% und Intel verzeichnete den stärksten Rückgang mit -3.92%.Im S&P 500 sticht Host Hotels & Resorts mit einem Plus von 2.28% hervor, gefolgt von Franklin Resources mit 2.27% und Nordson mit 1.89%.Tesla fiel um -2.54%, Humana um -2.60% und Microchip Technology verzeichnete den stärksten Rückgang mit -2.87%.