BMW überholt Tesla auf dem europäischen Elektroauto-Markt

In einem überraschenden Wendepunkt hat BMW im Juli erstmals Tesla bei den Verkäufen von Elektrofahrzeugen (EV) in der Europäischen Union übertroffen. Dies markiert einen bedeutenden Sieg für den deutschen Automobilhersteller in einem Markt, der insgesamt eine rückläufige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen verzeichnet.

Die Münchner konnten ihre Auslieferungen von vollelektrischen Fahrzeugen im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Drittel auf 14.869 Einheiten steigern, während Teslas Auslieferungen um 16 Prozent auf 14.561 Fahrzeuge sanken, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens Jato Dynamics hervorgeht. Einigen Berichten zufolge hat auch die polarisierende Persönlichkeit von CEO Elon Musk die Stimmung gegenüber Tesla beeinflusst.