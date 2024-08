Fed-Chef Powell, die Zinsen und die Schulden-Bombe!

Die Märkte warten auf den morgigen Auftritt von Fed-Chef Powell in Jackson Hole - was sagt er über die Zinsen? Bei den drei in diesem Jahr verbleibenden Fed-Sitzungen wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen um insgesamt 1% senken wird. Aber die große Unbekannte bleibt die US-Wirtschaft - viele Indikatoren deuten darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit in den USA bald stärker ansteigen wird. Und das wäre in einem Land, indem der Staat, die Firmen wie auch die Konsumenten hochgradig verschuldet sind, ein riesiges Problem, das auch nicht durch Geld-Drucken gelöst werden kann. Powell wird in Jackson Hole weiter versuchen, "auf Sicht zu fahren" und sich den weiteren Kurs der Fed nach der ersten Zinssenkung im September offen zu lassen..

