Nicht Nvidia: 1 Dividendenkönig mit 7,9 % Rendite

Rauchen verliert in den USA und in vielen westlichen Ländern an Popularität. Lag der Anteil der Raucher in den USA 1965 noch bei 42 Prozent der Bevölkerung, waren es 2022 nur noch etwa elf Prozent. Die Zigaretten-Werbung ist bereits stark eingeschränkt und Rauchen zunehmend unbeliebt.

Und dennoch sind Tabakkonzerne wie Altria weiterhin hochprofitabel. So erzielte der Konzern in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) meist Investmentrenditen von mehr als 20 Prozent und eine Gewinnmarge von nicht selten mehr als 15 Prozent. Gleichzeitig gelingt es dem Unternehmen mit Sitz in Richmond, Virginia, mittlerweile seit 55 Jahren ununterbrochen, jedes Jahr die Dividende zu erhöhen, ohne dabei an Substanz zu verlieren. Nach der Erhöhung gestern Abend liegt sie aktuell bei 4,08 US-Dollar je Aktie, was einer sehr hohen Dividendenrendite von 7,9 Prozent entspricht.