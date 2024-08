Die Rallye am US-Aktienmarkt ist vorbei – jetzt Depot sichern!

Doch damit dürfte nach dem scharfen Intraday-Reversal vom Donnerstag Schluss sein. Die Erholungsrallye steht aus drei Gründen vor ihrem Ende – nahezu unabhängig davon, wie die Ansprache von Jerome Powell auf dem Meeting in Jackson Hole ausfallen wird.

Nach dem Mini-Crash vor rund drei Wochen ist dem US-Aktienmarkt eine beeindruckende Erholung gelungen. Gegenüber dem Verlaufstief bei 5.120 Punkten konnte sich der S&P 500 in den vergangenen Tagen um 10 Prozent auf zwischenzeitlich 5.633 Zähler steigern. Dadurch näherte sich der Gesamtmarktindex bis auf ein halbes Prozent an sein bisheriges Allzeithoch an.

Anleger sollten sich daher auf Verluste in den kommenden Wochen einstellen und Maßnahmen ergreifen, ihr Depot zu schützen (wie das geht, lesen Sie am Ende des Artikels).

Drei entscheidende Warnsignale

Warnsignale für die weitere Kursentwicklung am US-Aktienmarkt liefern aktuell das Privatanlegersentiment, der Volatilitätsindex VIX sowie saisonale Muster. Ergänzend dazu steht der Chart des S&P 500 vor einer weiteren Topbildung, während das vor rund sechs Wochen erörterte Problem hoher Bewertungen nach der steilen Erholung ungelöst ist.

1. Sentiment

Die Korrektur der vergangenen Wochen führte zwar zwischenzeitlich zu einer Verschlechterung des Sentiments insbesondere unter Privatanlegern, wirklich Schaden genommen hat die Stimmung unter den Investoren gegenüber den Aussichten des US-Aktienmarktes aber nicht – im Gegenteil sind Anleger bereits wieder so bullish wie Mitte Juli, als es am Vorabend der Korrektur zur letzten Top-Bildung gekommen ist.

Unmittelbar vor der Mitte Juli einsetzenden Abwärtsbewegung lag die Bullenquote laut des Privatanlegerverbands American Association of Individual Investors, kurz AAII, bei 52,7 Prozent. Nur 23,4 Prozent der befragten Anleger gingen damals für die kommenden 12 Monaten von fallenden Kursen aus.

Dieses Niveau wurde nach den am Mittwoch veröffentlichten Daten erneut erreicht. Sowohl die Bullen- als auch die Bärenquote unterscheidet sich kaum von denen vor einem Monat. Damit ist ein weiteres Stimmungshoch erreicht. Solche sind in aller Regel Kontraindikatoren, weil sie gleichzeitig die Positionierung der Marktteilnehmer widerspiegeln.

2. Volatilität

Die enormen Intraday-Verluste am 05. August stehen auch im Zusammenhang mit einem Spike des Volatilitätsindex VIX, der einen der größten Tagesanstiege aller Zeiten verzeichnete und mit knapp 66 Punkten den höchsten Stand seit dem Corona-Crash erreichte. Insgesamt nur viermal in den vergangenen 10 Jahren erreichte das Angstbarometer ein vergleichbar hohes Niveau.

Angesichts der bemerkenswert raschen Erholung des US-Aktienmarktes verzeichnete der VIX-Index in den vergangenen drei Wochen eine der schnellsten Kompressionen aller Zeiten. Bereits am vergangenen Freitag lag das Niveau mit unter 15 Zählern wieder in einem marktüblichen Bereich.

Frühere Rückgänge des VIX-Index auf gewöhnliches Niveaus haben mehrere Wochen angedauert. Daher dürfte es zu früh sein, eine in den kommenden Wochen und Monaten erhöhte Schwankungsbreite bereits auszuschließen. Schon vor dem jüngsten Spike legte der VIX zu, sodass auch sein 50-Tages-Durchschnitt inzwischen eine steigende Volatilitätserwartung zum Ausdruck bringt.

3. Saisonale Muster

Das stimmt auch mit saisonalen Mustern überein, denn vor dem US-Aktienmarkt steht die statistisch betrachtet schlechteste Zeit des Börsenjahres. Zwar ist der Oktober als Crash-Monat verschrien, tatsächlich ist aber der September der Monat mit der durchschnittlich geringsten Erfolgsquote bei der gleichzeitig schlechtesten Performanceerwartung.

In den vergangenen zehn Jahren gelang dem S&P 500 im September nur in 3 Fällen ein Gewinn. Dieser fiel im Vergleich zu anderen Monaten außerdem bescheiden aus. Der durchschnittliche Return ist mit einem Minus von 2,6 Prozent außerdem der schlechteste. Das birgt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es in den kommenden Wochen erneut zu Verlusten kommt.

Mögliche Auslöser hierfür sind aus fundamentaler Perspektive der US-Leitzinsentscheid am 18. September. Wie schon die EZB-Entscheidung gezeigt hat, führen Zinssenkungen keineswegs automatisch zu weiteren Kursgewinnen. Außerdem könnten nach der Revision der Daten zum Stellenaufbau sowie dem schwachen Leading Economy Index (LEI) erneut Rezessionssorgen aufflammen.

Außerdem schwebt über dem gesamten Aktienmarkt das Damoklesschwert der in der kommenden Woche anstehenden Quartalszahlen von Nvidia, die ebenso wie die im November bevorstehende Präsidentschaftswahl erheblichen Einfluss auf die Stimmung am Markt haben dürften.

Auch der Chart liefert Warnsignale

Anlass zur Sorge gibt außerdem der Chart des S&P 500. Nach dem Intraday-Reversal am Donnerstag ist es zu einem Bearish Engulfing Pattern gekommen, dem häufig Kursverluste folgen. Wenn den Bullen vor dem Wochenende nicht noch ein Konter gelingt, steht im Wochenchart außerdem ein Shooting Star. Dieses Kerzenmuster ist ebenfalls ein recht zuverlässiges Trendwendemuster.

Um dieses zu neutralisieren, müsste der S&P 500 am Freitag mit 5.600 Punkten oder höher schließen. Ob den Bullen dieses Kunststück gelingt, ist nicht gewiss, denn neben dem Bearish Engulfing steht bislang auch ein niedrigeres Hoch zu Buche. Dieses wird begleitet von niedrigeren technischen Indikatoren.

Allzeithoch war technisch nicht unterstützt

Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD notierten zuletzt gemeinsam mit dem Kursverlauf des S&P 500 niedriger, was einen Verlust technischer Stärke anzeigt. Schon zuvor konnte das Allzeithoch bei 5.670 Punkten technisch nicht bestätigt werden.

Können die Käufer nicht spätestens an der 50-Tage-Linie zurückschlagen, sind erneut Kurse von 5.250 Punkten einzuplanen. Da niedrigere Hochs oft mit niedrigeren Tiefs einhergehen ist außerdem das Unterschreiten des jüngsten Korrekturtiefs bei 5.120 Punkten anzunehmen.

Jetzt Depot schützen! So geht's auch mit wenig Einsatz!

Angesichts der zahlreichen Risikofaktoren sollten sich Anleger erneut gegen Kursverluste in den kommenden Wochen wappnen. Ein bewährtes Mittel neben Gewinnmitnahmen, dem Verkleinern und Verkaufen von Positionen und einer höheren Cash-Quote ist der Einsatz von Put-Optionsscheinen.

Diese erlauben aufgrund ihrer Hebelwirkung eine vergleichsweise günstige und effektive Depotabsicherung. Außerdem profitieren sie von fallenden Kursen gleich doppelt: Erstens bauen sie, sobald sie im Geld liegen, an innerem Wert auf. Zweitens profitieren sie gleichzeitig von einem Anstieg der Schwankungsbereite, da die Volatilitätskomponente ein gewichtiger Faktor bei der Preisbildung von Optionsscheinen ist.

Absicherung: 1 Prozent des Depotwertes!

Eine übliche Regel besagt, ein Depot mit einem Prozent seines Gesamtwertes abzusichern. Wer also über ein Depot mit einem Wert von 100.000 Euro verfügt, sollte mindestens 1.000 Euro in die Hand nehmen, um sich gegen fallende Kurse abzusichern.

Ein hierfür geeigneter Optionsschein ist der Put mit der WKN MG50H8. Dieser verfügt über eine Laufzeit bis zum 18. Oktober und umfasst somit die saisonal schlechteste Phase des Börsenjahres. Sein Strike liegt bei 5.600 Punkten. Solange der S&P 500 zum Laufzeitende also unter 5.600 Punkten notiert, erhalten Anleger eine Auszahlung. Aber Achtung: Notiert der der US-Gesamtmarktindex zum Laufzeitende darüber, verfällt das Produkt wertlos und Anleger erleiden einen Totalverlust!

Put-Optionsschein kann Verluste halbieren

Für die nächste Abwärtswelle am US-Gesamtmarkt ist mit einem Test der Marke von 5.000 Punkten zu rechnen. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von 11 Prozent. Anleger, deren Depots eine hohe Korrelation mit der Gesamtmarktentwicklung aufweisen, müssen sich also auf ein Sinken des Depotwertes um 11.000 Euro einstellen.

Fällt der S&P 500 bis Mitte Oktober auf 5.000 Punkte, dann ist der Put-Optionsschein MG50H8 600 Punkte im Geld, und würde zum Verfallstermin nach der Dollar-Umrechnung etwa 5,40 Euro wert sein. Wer 1.000 Euro investiert hat, erhält so 5.400 Euro und würde seinen erlittenen Depotverlust halbieren.

Korrigiert der US-Gesamtmarktindex schon vor dem Laufzeitende deutlich und schnell, kann der Wert des Put-Optionsscheines sogar noch wesentlich höher steigen, weil die verbliebene Restlaufzeit sowie eine hohe implizite Volatilität zusätzlich zur Wertsteigerung beitragen würden. Damit eignet sich der Put-Optionsschein auch als spekulative Wette auf einen fallenden Gesamtmarkt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

