CrowdStrike vor den Earnings: Wie wirkt sich die Mega-Panne aus?

Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet BofA-Analyst Tal Liani mit einer vorsichtigen Anpassung der Prognosen seitens des Managements, da das Unternehmen die potenziellen Auswirkungen des Vorfalls einkalkulieren muss. Das ursprünglich erwartete Umsatzwachstum von 31 Prozent für das Geschäftsjahr 2024 könnte auf 28 Prozent korrigiert werden.

Die CrowdStrike-Aktie hat sich seit der IT-Panne wieder leicht erholt. Von zwischenzeitlich 211 US-Dollar sind die Papiere bis Donnerstag wieder um 30 Prozent auf 275 US-Dollar geklettert. Die BofA sieht von hier aus nochmals 30 Prozent Rallye-Potenzial bis auf ein Kursziel von 365 US-Dollar.

Wie schwer wirkt die Panne nach?

Obwohl Investoren bereits eine Anpassung wegen des Zwischenfalls erwartet haben, bleibt die Unsicherheit über das genaue Ausmaß bestehen. Die Analysten heben hervor, dass das Vertrauen der Kunden in die Qualitätskontrollprozesse von CrowdStrike möglicherweise beeinträchtigt wurde.

Dies könnte dazu führen, dass bestehende Kunden den Kauf zusätzlicher Module verzögern oder Preisnachlässe verlangen, um die Kosten für die entstandenen Störungen auszugleichen.

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen bleibe CrowdStrike laut BofA eine starke Kaufempfehlung. In einer Welt, in der Zero Trust – der Grundsatz, nachdem kein Nutzer oder Akteur im digitalen Bereich per se vertrauenswürdig ist – an Bedeutung gewinnt, ist die strategische Relevanz der Sicherheitsarchitektur von CrowdStrike höher denn je.

Das Unternehmen bleibe aufgrund seiner technischen Führungsposition und seiner Nähe zu Nutzern, Daten und Netzwerkinfrastruktur gut positioniert. BofA erwartet, dass das Unternehmen seine Marktführerschaft weiter ausbauen wird, insbesondere wenn es gelingt, die Kunden von der Stabilität und Zuverlässigkeit seiner Qualitätskontrollprozesse zu überzeugen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 267,6EUR auf Nasdaq (23. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.





