-16 Prozent: Da ist der nächste Solar-Crash!

Das anhaltend herausfordernde Umfeld in der Solarbranche fordert seinen nächsten Tribut. Dieses Mal erwischt es nach schwachen Quartalszahlen die Aktie von Canadian Solar , die am Donnerstag 15,7 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Profitabilität geradeso behauptet

Gegenüber dem Vorjahresquartal büßten die Kanadier 30,5 Prozent an Umsatz ein. Mit Erlösen in Höhe von 1,64 Milliarden US-Dollar konnten zumindest die Erwartungen um 30 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Umso schlechter hingegen schnitt das Unternehmen angesichts des Preisverfalls bei Solarmodulen beim Ertrag ab. Hier verzeichnete Canadian Solar gerade mal 0,02 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten auf 0,10 US-Dollar getippt, nachdem der Konzern im Vorjahresquartal noch mit einem Gewinn von 2,39 US-Dollar pro Anteilsschein glänzen konnte.

Insgesamt belief sich der auf die Anteilseigener entfallende Nettogewinn auf 3,8 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es mit knapp 170 Millionen US-Dollar noch mehr als 40-mal so viel, was die großen Schwierigkeiten des Unternehmens, im kompetitiven Umfeld weiterhin profitabel zu bleiben, verdeutlicht.

Ausblick kann nicht überzeugen

Für das kommende Quartal erwartet Canadian Solar einen Umsatz von 1,6 bis 1,8 Milliarden US-Dollar, was auf eine erste Erholung der Geschäfte hindeutet. Die Bruttomarge soll sich dabei auf 14 bis 16 Prozent belaufen, nach 17,2 Prozent im abgelaufenen Quartal – das wiederum zeigt die Erwartung anhaltenden Gegenwinds bei den Modulpreisen.

Im Gesamtjahr streben die Kanadier einen Erlös in Höhe von 6,5 bis 7,5 Milliarden US-Dollar an. Zu diesem sollen Auslieferungen mit einer Kapazität von 32 bis 36 Gigawatt beitragen. Positive Impulse erhofft sich das Unternehmen außerdem vom rasch wachsenden Großspeichergeschäft, wo man bis zu 7 Gigawatt erreichen will.

-16 Prozent, Aktie bricht ein

Trotz der Aussicht auf eine mögliche Bodenbildung sowohl bei der Nachfrage als auch bei den Modulpreisen konzentrierten sich Anleger auf die negativen Aspekte des Geschäftsberichts, allen voran die schwache Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Dementsprechend brachen die Papiere am Donnerstag um 15,7 Prozent auf neue 52-Wochen-Tiefs ein und das unter bemerkenswert hohen Handelsumsätzen, was auf Verkaufsinteresse auch solcher Anleger schließen lässt, die bislang in der Hoffnung auf Besserung geduldig in ihren Anteilen ausgeharrt haben.

Fazit: In der Branche ist weiter Geduld gefragt

In der Solarbranche herrscht weiter Krisenstimmung, eine rasche Besserung ist auch nach den von Modulhersteller Canadian Solar vorgelegten Quartalszahlen nicht in Sicht. Die Möglichkeit einer Bodenbildung ist Anlegern gleichzeitig nicht genug, den Titeln der Branche angesichts der sich weiter verschlechternden Profitabilität die Treue zu halten.

Für Anleger, die sich bei Solar-Aktien engagieren wollen, gilt es daher weiter abzuwarten – einerseits auf eine Bodenbildung der Aktienkurse und andererseits auch der operativen Entwicklungen. Wer diese Geduld nicht aufbringt, sollte sich zumindest bei First Solar, der derzeit aussichtsreichsten und profitabelsten Solar-Aktie investieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion