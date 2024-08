Südafrikanische Goldaktien sehr schwach

Tagesbericht vom 23.08.24



Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.498 auf 2.485 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.493 $/oz um 14 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Im Frankfurter Bahnhof wird ein Mann an Gleis 9 hingerichtet.



Jeden Tag gibt es 70 Gewalttaten auf Bahnhöfen und in Zügen, was einem Anstieg gegenüber 2019 von 42 % entspricht.



Kommentar: Die öffentliche Ordnung ist zusammengebrochen. Das Vertrauen in die Justiz nähert sich dem Nullpunkt.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 72.030, Vortag 72.410 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 29,24 $/oz, Vortag 29,39 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 953 $/oz, Vortag 956 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 914 $/oz, Vortag 934 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 77,28 $/barrel, Vortag 76,07 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln leichter. Der Xau-Index verliert 2,3 % oder 3,7 auf 155,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 2,8 %. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 10,0 %, Aura 5,6 % und G-Mining 5,4 % nach. Monument können 6,9 % und Asante 4,4 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Guanajuato 9,4 %, New Pacific 6,7 % und Americas Silver 5,3 %. Sierra verbessert sich 2,8 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr schwach. DRD fallen 10,2 %, Impala 7,3 %, Sibanye 6,2 %, Harmony 5,7 % und Gold Fields 5,4 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 5,4 %, Pantoro 4,6 % und Alkane 3,5 %. St Barbara verbessert sich 4,0 %. Bei den Explorationswerten verlieren S2 Resources 4,6 % und Ausgold 4,0 %. Legend können 9,1 % und Chalice 5,1 % zulegen. Bei den Metallwerten fallen Grange 8,3 % und Mt Gibson 4,6 %.

