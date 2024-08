Was jetzt für europäische Aktien spricht

"Angesichts der aktuellen Daten wäre ich sehr offen für eine Diskussion über eine weitere Zinssenkung im September", sagte er in Jackson Hole, betonte jedoch, dass die neuen Prognosen und die Inflationsdaten für August abgewartet werden müssten, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen werden kann.

Kazaks sieht die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen als kompatibel mit einer seitwärts verlaufenden Inflation in den kommenden Monaten. Er verwies darauf, dass die Geldpolitik bisher erfolgreich war, die Inflation zu senken und eine Basis für Wachstum zu schaffen. Allerdings kritisierte er das Fehlen struktureller Verbesserungen, was zu einem insgesamt schwachen Wachstum in der Eurozone führt.