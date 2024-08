Das Wichtigste am Freitag Chefwechsel bei Nestle, neue Robotaxi-Allianz und Impf-Update von BioNTech Überraschend hat der Schweizer Lebensmittelriese am Donnerstag die Trennung von CEO Mark Schneider bekanntgegeben. Was die Märkte zum Wochenende sonst noch so bewegt: Die wichtigsten Stories am Freitag!