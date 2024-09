Deutsche Aktien(un)kultur

Um die heimische Aktienkultur ist es seit je her nicht gut bestellt: Bis in die 1990er Jahre hinein galten deutsche Anleger als risikoscheu, wie kaum ein anderes Volk. Mit dem Börsengang der T-Aktie Ende der 90er sowie dem zeitgleichen Aufstieg des Neuen Marktes wurde der deutsche Sparbuch-Michel dann über Nacht zum wilden Börsenzocker. Nach dem Platzen der Internet-Blase wandelte er sich zurück zum risikoscheuen Zinssparer. So geht es bis heute weiter hin und her zwischen den Extremen: Über hochriskante (Lehman)-Zertifikate, sichere Lebensversicherungen, hochspekulative BRIC-Aktien und zuletzt zurück in vermeintlich sichere Immobilien-Anlagen. Vom goldenen Mittelweg eines gleichermaßen risikobereiten wie risikobewussten Anlegers mit breit gestreutem Portfolio internationaler Qualitätsaktien, wie es seit Jahrzenten zur Anlegerkultur in den USA gehört, halten deutsche Anleger hingegen offenbar wenig. Einen weiteren Tiefschlag erhält die deutsche Aktienkultur aktuell durch den Fall Varta. Den Aktionären des noch bis 2021 gefeierten Börsen-Stars droht der Totalverlust. Zwar ist der Batteriehersteller angesichts globaler Energiewende und damit einhergehendem Bedarf an Speicherlösungen zweifelsfrei in einem Wachstumsmarkt tätig. Auch liefert Varta als Markenhersteller u.a. Batterien für Apples kabellose Kopfhörer oder E-Auto-Batterien für Porsche. Durch schlechtes Management hat der Konzern dennoch über die Jahre hohe Schulden aufgebaut. Zuletzt drohte gar der Konkurs. Dank eines Sanierungsplans, der neben einem Schuldenschnitt u.a. den Einstieg des Varta-Großkunden Porsche vorsieht, scheint der Batteriehersteller nun zwar gerettet. Aufgrund der in diesem Rahmen erfolgenden Herabsetzung des Grundkapitals auf 0 Euro, erleiden die bisherigen Aktionäre dabei allerdings einen Totalverlust. Möglich macht diese Enteignung, wie bereits im Vorjahr beim Autozulieferer Leoni, das relativ neue Unternehmensrestrukturierungsgesetz (StaRUG). Zwar profitieren wir im IAC aufgrund unserer Depotbeteiligung an Porsche sogar mittelbar vom Einstieg unseres Sportwagenbauers beim Batteriehersteller auf Kosten der bisherigen Varta-Aktionäre. Gutheißen, können wir ein derartiges Vorgehen angesichts der Rücksichtslosigkeit gegenüber den Aktionärs- und damit Eigentumsrechten der Varta-Altaktionäre dennoch nicht. Möglicherweise ist das letzte Wort über die Enteignung angesichts sturmlaufender Anlegerschutzverbände wie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) oder der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), denen auch wir im Itzehoer Aktien Club (IAC) angehören, zwar noch nicht gesprochen. Die Varta-Aktie allerdings hat seit Bekanntgabe des Restrukturierungsplanes Mitte Juli bereits über 80% verloren. Seit dem Hype um den einstigen Börsen-Star Mitte 2021 sind es sogar fast 99%. An der Börse ist die Enteignung der Varta-Aktionäre damit bereits Realität. Der deutschen Aktienkultur erweist dieses Enteignungs-Debakel einen weiteren Bärendienst. Zwar gibt es Pleiten, Pech und Pannen an der Börse auch in anderen Ländern. Mit einem Rechtssystem, dass auch die Interessen von Kleinaktionären schützt und aufgeklärten Anlegern, die anstatt zwischen wilder Börsen-Zockerei und Sparbuch in Extremen zu schwanken, langfristig breit gestreut in Qualitätsaktien investieren, ist die Aktienanlage für breite Teile der Bevölkerung dort jedoch ein echter Wohlstandsbringer. Die deutsche Aktien(un)kultur hingegen ist ein weiterer echter Standortnachteil, an dem gearbeitet werden sollte.