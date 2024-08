Darum ist das Xiaomi-Auto kein One-Hit Wonder

Nur wenige Wochen nach der Markteinführung im März stiegen die Vorbestellungen auf 100.000 Fahrzeuge an, was das Unternehmen dazu veranlasste, seine Produktions- und Verkaufsziele nach oben anzupassen. Der ehrgeizige Plan von CEO Lei Jun: Mit einem Startpreis von rund 30.000 US-Dollar will Xiaomi bis Ende des Jahrzehnts zu den Top 5 Autoherstellern in China aufsteigen.

"Wir werden das Auto weltweit verkaufen, sobald der Zeitpunkt gekommen ist", erklärte Jun. Trotz internationaler Konkurrenz zeigt sich der Xiaomi-Gründer, der laut Forbes 2023 ein Vermögen von 9 Milliarden Dollar besitzt, selbstbewusst. Auf der Plattform X präsentierte Jun einen Rennwagen, der auf dem SU7 Ultra basiert und auf dem Nürburgring seine Leistungsfähigkeit demonstrieren soll.