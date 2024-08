Nvidia und Versorger: An ihnen führt derzeit kein Weg vorbei!

"Mach Platz, Fed, es geht nur um die Ergebnisse von Nvidia am 28. August", so Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group. Nvidia steht unter immensem Druck, ein starkes Quartalsergebnis zu präsentieren und positive Zukunftsaussichten zu liefern. Denn die hohen Bewertungen der Tech-Aktien könnten so gestützt werden. Der Roundhill Magnificent Seven Fund, der Unternehmen wie Nvidia , Apple und Microsoft umfasst, wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 gehandelt und somit deutlich höher als der breite Markt.

Die Erwartungen an Nvidia sind hoch, da das Unternehmen bereits bei der vorigen Gewinnmeldung die Analystenprognosen übertroffen hat und eine Rallye im Technologiesektor auslöste. Große Tech-Unternehmen wie Microsoft und Amazon haben eine starke Nachfrage nach KI-Produkten signalisiert, was Nvidia in eine vorteilhafte Position bringt. "Wir bevorzugen Megacap-Technologien, weil sie so ertragsstark sind", zitiert Barron's Larry Adam, CIO bei Raymond James.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Auch außerhalb des Techsektors erlebt Nvidia eine starke Nachfrage, etwa in der Automobilindustrie. Laut Ivan Feinseth, Chef-Marktstratege bei Tigress Financial Intelligence, gibt es für Nvidia erhebliches Aufwärtspotenzial. Mit einer steigenden Nachfrage nach Strom durch Elektrofahrzeuge und Rechenzentren sind Versorger gut aufgestellt.

Während Nvidia im Fokus steht, haben auch Versorgeraktien zuletzt stark zugelegt. Der Utilities Select Sector SPDR Fund stieg in den vergangenen 4 Wochen um circa 4,4 Prozent, während der Roundhill Magnificent Seven ETF um knapp 4 Prozent fiel. Versorger zeichnen sich in der Regel durch stabile Dividendenrenditen aus. Anleger picken sie sich gern, um beliebte Tech-Aktien abzusichern. "Der Sektor hat in der Vergangenheit in den Monaten vor einer Rezession positive Renditen erzielt und den S&P 500 übertroffen", sagt Evercore-Analyst Durgesh Chopra.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion