Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 22-2024

Aktie der Woche

Uranium Energy ist zurück in der Riege der Uran-Produzenten!

Uranium Energy hat es geschafft! So konnte man jüngst die erfolgreiche Aufnahme der Uranproduktion in seinem ehemaligen In-Situ-Rückgewinnungsbetrieb Christensen Ranch in Wyoming bekanntgeben. Die Produktion in der zuvor betriebenen Mine Unit 10 auf der Christensen Ranch wurde am 6. August aufgenommen. Bislang entsprechen die Urankonzentrationen in den ersten Produktionsmustern den Erwartungen und werden in den kommenden Wochen voraussichtlich ansteigen. Alle geplanten Meilensteine für die Inbetriebnahme, einschließlich der Einstellung und Schulung der ersten Mitarbeiter für die zentrale Aufbereitungsanlage Irigaray und Christensen Ranch, wurden erreicht, um einen erfolgreichen Anlauf der Uranproduktion zu gewährleisten. Die erste Lieferung von Yellowcake wird voraussichtlich im November oder Dezember 2024 erfolgen. Das auf der Christensen Ranch gewonnene Uran wird in der CPP Irigaray verarbeitet, die etwa 15 Meilen nordwestlich der Christensen Ranch liegt. Irigaray hat derzeit eine lizenzierte Kapazität von 2,5 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr, wobei eine Lizenzänderung, die derzeit von den Behörden geprüft wird, die Kapazität voraussichtlich auf 4,0 Millionen Pfund pro Jahr erhöhen wird. Das Irigaray CPP ist der zentrale Knotenpunkt von vier vollständig genehmigten ISR-Projekten im Powder River Basin von Wyoming, darunter die Christensen Ranch.

News: Uranium Energy Corp kündigt Wiederaufnahme der ISR-Uranproduktion in Wyoming an

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining meldet den Erhalt einer wichtigen Genehmigung zur Inbetriebnahme seiner nächsten Mine

Calibre Mining vermeldete kürzlich, dass der Minister für Umwelt und Klimawandel in Kanada, die Erweiterung der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Valentine um einen dritten Tagebau, die Berry-Lagerstätte genehmigt hat. Mit dieser Genehmigung und der vor kurzem erfolgten Erteilung von Bergbau- und Oberflächenpachtverträgen auf Provinzebene für Berry und der dazugehörigen Infrastruktur verfügt das Unternehmen jetzt über die wichtigsten Genehmigungen, die für den in der Machbarkeitsstudie des Jahres 2022 enthaltenen Plan mit drei Gruben erforderlich sind.

News: Calibre meldet den Erhalt der Genehmigung der bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfung für die Tagebaugrube Berry in der Goldmine Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada

Calibre Mining verarbeitet erstes Erz aus Volcan – Produktionssteigerung garantiert!

Weiterhin vermeldete Calibre Mining die erste Erzlieferung an die Aufbereitungsanlage Libertad aus der zu 100 % unternehmenseigenen Lagerstätte Volcan, die 5 Kilometer südlich der Aufbereitungsanlage liegt. Es wird erwartet, dass Volcan in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 einen bedeutenden Beitrag zum Produktionsprofil des Unternehmens leisten wird. Mit den jüngsten Genehmigungen für den Volcan-Tagebau und den anschließenden Erzlieferungen an die Libertad-Mühle erwartet man wie geplant ein stärkeres zweites Halbjahr und bleibt auf Kurs, um die Goldproduktionsprognose für 2024 von 275.000 bis 300.000 Unzen zu erreichen.

News: Calibre liefert erstes Erz aus dem 5 km von der Aufbereitungsanlage Libertad entfernten Tagebau Volcan, was sich positiv auf die zweite Jahreshälfte 2024 auswirkt

News: CALIBRE MELDET FINANZERGEBNISSE FÜR DAS 2. QUARTAL, 2024 UND DAS BISHERIGE JAHR UND BLEIBT AUF KURS, UM DIE PRODUKTIONSPROGNOSE FÜR DAS GESAMTE JAHR ZU ERFÜLLEN, WÄHREND DIE MULTI-MILLIONEN-UNZEN-GOLDMINE VALENTINE IN KANADA DEM BAUABSCHLUSS ENTGEGENGEHT

Canada Nickel erzielt sehr gute Bohrresultate

Canada Nickel präsentierte kürzlich positive Untersuchungsergebnisse seines laufenden Explorationsprogramms 2024 auf seinem Nickelsulfidprojekt Reid, 37 Kilometer nordwestlich von Timmins, Ontario. So stieß am auf den bisher besten Reid-Abschnitt - 661 Meter mit 0,29 % Nickel, einschließlich 100 Meter mit 0,42 % Nickel und 40 Meter mit 0,51 % Nickel. Alle 8 Bohrungen, die auf den Reid Central Core abzielten, durchschnitten Kernlängen von mehr als 620 Metern mit durchschnittlichen Gehalten von 0,21% bis 0,29% Nickel.

News: Canada Nickel erzielt die bisher besten Bohrergebnisse auf dem Nickel-Sulfid-Projekt Reid

Century Lithium produziert eigenes Lithiumcarbonat

Century Lithium gab vor wenigen Tagen die erfolgreiche Hinzufügung einer Lithiumkarbonatstufe in der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, USA, bekannt. Zuvor wurden die konzentrierten Lithiumlösungen aus der Pilotanlage von Saltworks Inc. in deren Anlage in Richmond B.C. behandelt, wo Proben von Lithiumkarbonat in Batteriequalität hergestellt wurden. In den ersten Tagen der Inbetriebnahme der Lithiumkarbonatstufe behandelte das Team von Century in der Pilotanlage erfolgreich 200 Liter konzentrierte Lithiumlösung und produzierte 20 kg hochwertiges Lithiumkarbonat vor Ort. Mit Unterstützung der Ingenieure von Hargrove Engineers and Constructors konfigurierte das Century-Team die Ausrüstung, um 40-Liter-Chargen der konzentrierten Lithiumlösung durch die Fällungs-, Wasch- und Trocknungsschritte zu führen. Die endgültigen Untersuchungen des Lithiumkarbonats stehen noch aus.

News: Century Lithium Produziert Lithiumkarbonat in der Pilotanlage vor Ort

Collective Mining steigert soziales Engagement

Collective Mining gab vor wenigen Tagen die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2023 bekannt, in dem die Auswirkungen des Unternehmens, die Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen und die allgemeine Verantwortung für die Umwelt, die Gemeinden und die Unternehmensführung im Bezirk Caldas, Kolumbien, beschrieben und kritisch bewertet werden. Im Jahr 2023 hat Collective Mining seine sozialen Investitionen im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöht und allein über 280.000 $ und zusammen mit strategischen Partnern 822.944 $ investiert. Die Investitionen umfassen unter anderem Gemeindeprojekte, den Ausbau von Aquädukten, den Bau von Straßen, die Verbesserung kommunaler Einrichtungen, landwirtschaftliche Initiativen und die Unterstützung von Unternehmerinnen, wovon über 1.700 Personen profitieren.

News: Collective Mining veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 und steigert seine sozialen Investitionen in seinem Einflussbereich

Cosa Resources schließt richtungsweisende Akquisition ab

Cosa Resources gab kürzlich den Abschluss der zuvor gemeldeten Erweiterung des Urangrundstücks Orbit im Athabasca Basin, Saskatchewan von Skyharbour Resources Ltd. Bekannt. Es wurden zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 6.049 Hektar erworben, wodurch sich die Fläche von Orbit auf 12.718 Hektar verdoppelt. Diese Akquisition erweitert die Kontrolle von Cosa über die noch nicht erbohrte Streichlänge auf acht Kilometer, die im Trend mit der Uranmineralisierung, der hydrothermalen Alteration und der reaktivierten graphitischen Verwerfung im Südwesten liegt.

News: Cosa Resources schließt die Erweiterung seines zu 100 % im Besitz befindlichen Orbit-Uranprojekts im Athabasca-Becken, Saskatchewan, ab

Endeavour Silver präsentiert gute Quartalsergebnisse

Endeavour Silver gab vor kurzem seine Finanz- und operativen Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate bis 30. Juni 2024 bekannt. Die Produktion näherte sich dem oberen Ende der Prognosespanne: 312.573 Unzen Silber und 10.549 Unzen Gold, also 2,2 Millionen Unzen Silberäquivalent wurden produziert. Das Unternehmen verzeichnete einen starken Umsatz durch höhere realisierte Preise: 58,3 Millionen US$ aus dem Verkauf von 1.217.569 Unzen Silber und 9.887 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 28,94 US$ pro Unze Silber und 2.374 US$ pro Unze Gold. Die Bauarbeiten an der Terronera-Mine verlaufen weiterhin planmäßig: Der Gesamtfortschritt des Projekts hat 64,5 % erreicht, wobei bisher mehr als 204 Millionen US$ des Projektbudgets ausgegeben wurden. Die Gesamtverpflichtungen für das Projekt belaufen sich auf 260 Millionen US$, was 96 % des Kapitalbudgets von 271 Millionen US$ entspricht, und das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2024.

News: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2024 bekannt

Fortuna Mining meldet starke Quartalszahlen

Fortuna Mining verzeichnete eine Produktion von 116.570 Unzen Goldäquivalent gegenüber 112.543 Unzen im Q1 2024, was sich zusammensetzte aus einer Goldproduktion von 92.716 Unzen, verglichen mit 89.678 Unzen im Q1 2024 sowie einer Silberproduktion von 990.574 Unzen, verglichen mit 1.074.571 Unzen in Q1 2024. Die konsolidierten nachhaltigen Cash-Gesamtkosten (AISC) pro verkaufter Unze Goldäquivalent betrugen 1.656 $. In Summe verzeichnete das Unternehmen einen bereinigten zurechenbaren Nettogewinn von 30,4 Millionen $ oder 0,10 $ pro Aktie.

News: Fortuna meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024

Gold Royalty verzeichnet Umsatzwachstum im dreistelligen Prozentbereich

Gold Royalty gab jüngst die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 bekannt. Die Quartalseinnahmen in Höhe von 1,8 Millionen US$ und die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen in Höhe von 2,2 Millionen US$ (947 GEOs) bedeuteten einen Anstieg um etwa 300 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Im zweiten Quartal 2024 verbuchte das Unternehmen seine erste Lizenzgebührenzahlung von IAMGOLDs Goldmine Côté und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Lizenzgebühren beim Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Jahresprognose von 6.500 bis 7.000 GEOs zu erreichen, was ungefähr 13 bis 14 Millionen US-Dollar an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Landverträgen und Zinsen entspricht.

News: Gold Royalty berichtet über die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024; Anhaltendes Wachstum des operativen Cashflows

Hannan Metals stößt auf größere Kupferschicht

Hannan Metals vermeldete vor wenigen Tagen, dass eine bedeutende Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung auf dem Grundstück Previsto Central innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Valiente in Peru weiter expandiert werden konnte. Bodenproben am oberen Rand des Bergrückens sowie Kartierungen und Schürfungen in Bächen haben den Fußabdruck des porphyrischen mineralisierten Systems bei Previsto Central über 5 x 3 Kilometer erweitert. Beeindruckende kupferhaltige Aufschlüsse wurden dabei in Bächen identifiziert. So enthielten zwei Kanäle, die 700 Meter voneinander entfernt sind 126 Meter @ 0,22% Kupfer sowie 192 Meter @ 0,16% Kupfer. Ein 30-köpfiges Team, bestehend aus Geologen, Technikern und lokalen Helfern, arbeitet an dem Projekt und führt Bodenproben und Kartierungen durch.

News: Hannan Metals beprobt 126 Meter mit 0,22 % Kupfer aus Previsto Central in Peru

IsoEnergy öffnet Untertagemine und generiert neue Bohrziele

IsoEnergy gab vor kurzem ein Update über die Wiedereröffnung des Untertagebaus und das umfassende Arbeitsprogramm in der Uranmine Tony M in Utah. Wie in einer Pressemitteilung vom 29. Februar 2024 bekannt gegeben wurde, traf das Unternehmen die strategische Entscheidung, den Zugang zum Untergrund wieder zu öffnen, mit dem Ziel, den Uranproduktionsbetrieb im Jahr 2025 wieder aufzunehmen. Der Hauptabstieg bei Tony M wurde am 26. Juli 2024 erfolgreich wiedereröffnet und es laufen nun mehrere Initiativen zur Vorbereitung des umfassenden Arbeitsprogramms, wie im Folgenden beschrieben. Erste Beobachtungen der unterirdischen Bedingungen zeigen, dass das Hauptgefälle und die unterirdischen Ausrüstungsgeschäfte in gutem Zustand sind. Tomcat Mining führt die Sanierung der unterirdischen Anlagen durch, die das Auskoffern, die Installation von Bodenabstützungen und Belüftungssystemen umfasst. Diese Arbeiten werden voraussichtlich 8 bis 10 Wochen in Anspruch nehmen, je nach den angetroffenen Bodenverhältnissen.

Weiterhin äußerte sich das Unternehmen zu seinem Sommerexplorationsprogramm auf dem Projekt Larocque East. Das Unternehmen hat erfolgreich Umgebungsgeräuschtomographie (ANT) -Vermessungen abgeschlossen, die zusätzliche 20 Kilometer abdeckten und die verbleibende östliche Ausdehnung des Grundstücks darstellten, die zuvor nicht erfasst wurde. Die Vermessungen umrissen sechs zusätzliche, äußerst aussichtsreiche Zielgebiete auf dem Streich der Lagerstätte Hurricane im Osten.

News: IsoEnergy öffnet den Untertagebau wieder und initiiert umfassendes Arbeitsprogramm in der Tony M Mine in Utah

News: IsoEnergy generiert nach ANT-Untersuchungen sechs neue, hochrangige Bohrziele im Larocque East-Projekt

Millennial Potash führt Finanzierung durch

Millennial Potash gab vor kurzem bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung von 4.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CA$ pro Einheit durchführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant für den Erwerb einer Aktie, der über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabetag zu einem Preis von 0,35 CA$ pro Aktie ausgeübt werden kann. Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der weiteren Exploration und Entwicklung des Kaliprojekts Banio des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

News: Millennial meldet Privatplatzierung von 4.000.000 Einheiten für einen Erlös von 1.000.000 $

Mogotes Metals erweitert Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen Rincon

Mogotes Metals vermeldete vor kurzem positive Explorationsergebnisse, die das Projekt Rincon auf dem Projekt Filo Sur erweitern. Erkundungsproben von Gesteinssplittern und Schlitzproben ergaben Gehalte von bis zu 6 Metern @ 1,32 g/t Gold und 94,3 g/t Silber. Grabenbeprobungen ergaben anomale längengewichtete Durchschnittswerte von 150 Metern mit 0,23 g/t Au, 1,4 g/t Ag, 620 ppm Cu und 461 ppm Zn. Die kombinierten Rincon-Ergebnisse umreißen eine 1,1 Kilometer lange Zone mit Hinweisen auf die obere Ebene eines Maricunga-artigen Au-Cu-Porphyrs mit hoher Sulfidierung.

News: Die Gesteinssplitter- und Grabenuntersuchungen von Mogotes Metals erweitern das neue Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen Rincon auf dem Projekt Filo Sur im argentinischen Distrikt Vicuna

OceanaGold mit positiven Quartalsergebnissen

OceanaGold meldete vor kurzer Zeit seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024. 98.200 Unzen wurden im zweiten Quartal produziert, wobei die Produktion für das gesamte Jahr zu mehr als 60 % auf die zweite Jahreshälfte gewichtet wurde, wie zu Beginn des Jahres 2024 erwartet. Die Investitionen in die Abraumbeseitigung zur Erschließung von höherwertigem Erz bei Haile und Macraes und Horseshoe Underground erreichten im Juli die volle Abbaurate. Damit ist das Unternehmen in der Lage, in der zweiten Jahreshälfte einen starken freien Cashflow zu generieren. Das Unternehmen verfügte am 30. Juni 2024 über eine Nettoliquidität von 30 Millionen US-Dollar. Der Kapitalrückfluss an die Aktionäre betrug eine halbjährliche Dividende von $ 0,01. Das Unternehmen erwartet, dass man die konsolidierte Produktions-, Kosten- und Kapitalprognose für das Gesamtjahr 2024 erfüllen wird.

News: OceanaGold meldet Betriebs- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024

Osisko Development gibt Update zum laufenden Explorationsprogramm und zu den Quartalsergebnissen

Osisko Development veröffentlichte jüngst ein Update zu den Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Tintic. Dazu gehörten die Ergebnisse der vor kurzem abgeschlossenen Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen, die auf potenzielle Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Zentren abzielten, Untertage-Splitterproben in der Testmine Trixie sowie die laufenden Arbeiten zur Zielgenerierung. Die ersten Ergebnisse des systematischen Explorationsansatzes lieferten wertvolle Informationen, die bei der Ausrichtung auf potenzielle mineralisierte Porphyrquellen und große unentdeckte polymetallische Karbonat-Ersatzlagerstätten helfen. Das Unternehmen sieht in den Bohrlöchern eine vielversprechende Mineralisierung im Porphyrstil, die ein besseres Verständnis der Geometrie, der Erzkontrolle und der Zonierung der Mineralisierung bei East Tintic ermöglicht.

Weiterhin meldete das Unternehmen seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis 30. Juni 2024. 805 Unzen Gold verkaufte das Unternehmen im zweiten Quartal aus dem operativen Geschäft, wovon 790 Unzen Gold aus der Testmine Trixie und der Rest aus dem Goldprojekt Cariboo durch die Verarbeitung von Lagerbeständen in einer Drittanlage verkauft wurden.

News: Osisko Development gibt Update zur Exploration im Tintic-Projekt

News: Osisko Development berichtet über die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024

Sierra Madre Gold & Silver liefert erstes Edelmetall aus

Sierra Madre Gold & Silver verkündete vor kurzer Zeit die ersten Lieferungen von Silber- und Goldkonzentraten aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Minenkomplex Guitarra in Estado de Mexico. Am 25. Juli 2024 verschiffte das Unternehmen 90,68 Trockenmetertonnen (DMT), die etwa 3.000 Gramm Silber und 30 Gramm Gold pro DMT enthielten. Das Unternehmen wird die Produktion weiter steigern, wobei das Ziel darin besteht, bis Jahresende einen Durchsatz von 500 Tonnen pro Tag zu erreichen, was etwa 350 DMT Silber-Gold-Konzentratproduktion pro Monat entspricht.

News: Sierra Madre kündigt erste Lieferung von Silber-Gold-Konzentrat an

Tudor Gold trifft einmal mehr voll ins Schwarze

Tudor Gold entdeckte jüngst neue hochgradige Goldziele bei Treaty Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia und bestätigte damit das Potenzial für weitere hochgradige Goldunzen durch Bohrungen mit 13,89 g/t Goldäquivalent (AuEQ) auf 6,30 Metern, 11,05 g/t AuEQ auf 3,0 Metern und 8,09 g/t AuEQ auf 6,15 Metern. Die Ergebnisse der ersten vier Bohrlöcher mit insgesamt über 6.174 Metern des geplanten 10.000-Meter-Explorationsprogramms 2024 erzielten allesamt hervorragende Ergebnisse. Das Unternehmen plant, das Programm im nordöstlichen Teil der Goldstorm-Lagerstätte bis Ende des Monats erfolgreich abzuschließen.

News: Tudor Gold Discovers New High-Grade Gold Targets at Treaty Creek, Golden Triangle of British Columbia; Confirms the Potential for Adding High-Grade Gold Ounces by Drilling 13.89 g/t Gold Equivalent (AuEQ) Over 6.30 Meters (M), 11.05 g/t AuEQ Over 3.0 M and 8.09 g/t AuEQ Over 6.15 M Within Supercell-One

Uranium Royalty sichert sich weitere hochkarätige Lizenzgebühr

Uranium Royalty gab vor kurzer Zeit den Abschluss des bereits angekündigten Erwerbs einer zusätzlichen Lizenzgebühr für einen Teil des Uranprojekts Churchrock bekannt. Das Projekt Churchrock ist ein fortgeschrittenes Uranprojekt mit In-situ-Gewinnung, das sich im Grants Mineral Belt von New Mexico, USA, 12 Meilen nordöstlich von Gallup, New Mexico, befindet. Laramide hat bekannt gegeben, dass das Churchrock-Projekt und die nahe gelegenen Grundstücke eines der größten und höchstgradigen unerschlossenen ISR-Uranprojekte in den Vereinigten Staaten darstellen. Die Lizenzgebühr ist als Bruttolizenzgebühr in Höhe von 6 % des "Minenpreises" strukturiert, die die Deckung der angemessenen und tatsächlichen Kosten für den Transport des Minerals zum endgültigen Verkaufsort vorsieht. Die Lizenzgebühr umfasst die 10 patentierten Bergbau-Claims in Abschnitt 8 (640 Acres), die New Mexico Mineral Survey 2220 auf dem Projekt Churchrock umfassen. Das Unternehmen zahlte den Verkäufern beim Abschluss 3,5 Millionen US-Dollar in bar.

News: Uranium Royalty Corp. schließt Erwerb einer zusätzlichen Lizenz auf dem Churchrock-Uranprojekt, New Mexico, USA, ab

