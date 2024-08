5 Aktien, um von Zinssenkungen der Federal Reserve zu profitieren

Anleger gehen nun davon aus, dass die Fed ihren Leitzins im nächsten Monat um mindestens einen Viertelprozentpunkt senken wird. "Die jüngsten Marktturbulenzen sind eine klare Botschaft an die Fed, dass die Anleger auf Zinssenkungen vorbereitet sind", so Desh Peramunetilleke, globaler Leiter der quantitativen Strategie bei Jefferies, in einer aktuellen Kundenmitteilung.

Nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Mittwoch , sind scheinbar "alle Zweifel an einer Zinssenkung im September ausgeräumt", kommentierte Jamie Cox von der Harris Financial Group die Fed Minutes.

Und weiter: "Aus unserer Sicht würden Value- und Renditetitel im Falle eines Soft Landings am besten funktionieren, zusammen mit Automobilaktien, Energiewerten, Telekommunikationsaktien und Bankentiteln."

Jefferies suchte nach Aktien, die in den Monaten, in denen die Märkte mit bevorstehenden Zinssenkungen rechneten, eine Outperformance erzielten. In diesem Marktumfeld sollten sich Anleger auf Value-Aktien konzentrieren, die durch eine starke Ertragsdynamik gestützt würden, so Jefferies.

Tipp aus der Redaktion: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro* *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Jefferies hat sich bei seiner Suche auf Unternehmen mit einem Marktwert von über zwei Milliarden US-Dollar fokussiert, die in Zeiten, in denen Zinssenkungen erwartet und ein weiteres Wirtschaftswachstum prognostiziert wurde, eine überdurchschnittliche Performance erzielten. Die Suche beschränkte sich außerdem auf "attraktiv bewertete" Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 20 und starken Gewinnrevisionen, die in den vergangenen drei Monaten entweder gleichgeblieben oder gestiegen sind.

Zum einen hat es Alphabet auf die Liste geschafft. Die Titel haben zweistellig verloren, nachdem das US-Justizministerium Anfang August die Zerschlagung des Unternehmens in Erwägung gezogen hat. In einem bahnbrechenden Fall entschied ein Bundesrichter am 5. August, dass Google ein illegales Monopol auf den Märkten für Such- und Textanzeigen betreibt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 204 US-Dollar.

Auch die Crocs-Aktie steht auf der Jefferies-Liste. Die Titel haben am Donnerstag von einer Hochstufung von Williams Trading von "Hold" auf "Buy" profitiert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 159 US-Dollar.

Anleger sollten auch den Dachziegel- und Dämmstoffhersteller Owens Corning als einen Kaufkandidaten in Betracht ziehen. Der in Toledo, Ohio, ansässige Hersteller übertraf Anfang des Monats die Gewinnerwartungen der Analysten für das zweite Quartal und verzeichnete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 4,64 US-Dollar. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt bei 187,35 US-Dollar.

Die Titel der größten Bank der USA sollten ebenfalls von Zinssenkungen profitieren, laut Jefferies. Die Aktien von JPMorgan haben sich in diesem Jahr besser entwickelt als der Markt. Das mittlere Kursziel liegt bei 223,82 US-Dollar.

Im Mai hatte der US-Ölkonzern Conocophillips die Übernahme seines Konkurrenten Marathon Oil für 22,5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Das Mineralölunternehmen bildet den Rohstoff-Sektor in der Jefferies-Liste ab. Im vierten Quartal dieses Jahres soll die Übernahme abgeschlossen werden. Das durchschnittliche Kursziel der Marathon-Oil-Aktie liegt bei 32,78 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion