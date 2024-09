Seit 1989 jährlich 4.800 Euro in den Carmignac investiert, ergeben heute?

ETF- und Aktienfondssparpläne erfreuen sich in Deutschland einer zunehmenden Beliebtheit. Sie bringen gleich mehrere Vorteile mit sich. So streuen Fonds über viele verschiedene Aktien und im Fall von Mischfonds zusätzlich über Anleihen und Gold, wodurch das Ausfallrisiko deutlich sinkt. Gleichzeitig ergibt sich aus den regelmäßigen Käufen zu hohen und tiefen Preisen ein Durchschnittskurs, der die Vermögensentwicklung glättet.

Aktive Fonds bieten zudem die Chance, noch besser als verschiedene Indizes abzuschneiden und dem Portfolio unterschiedliche Investmentansätze beizumischen. Während viele Fonds kurzfristig erfolgreich sind, trennt sich langfristig die Streu vom Weizen. Nur wenige von ihnen entwickeln sich über zehn, zwanzig und mehr Jahre immer noch besser amls ihre Vergleichsindizes.

Einer von ihnen ist der Carmignac Investissement.

Er wurde bereits im Januar 1989 in Frankreich aufgelegt und weist seitdem über viele Krisen hinweg eine stetige Wertsteigerung auf. Die von Edouard Carmignac entwickelte Strategie sucht gezielt nach langfristigen Trends und investiert in Wachstumswerte mit Wettbewerbsvorsprung. Darüber hinaus achtet das Fondsmanagement auf eine starke Eigentümerstruktur, ein gutes Management und beim Kauf auf die Bewertung.

Der Carmignac Investissement investiert weltweit vor allem in Industriestaaten, aber auch in Schwellenländer. Derzeit befinden sich etwa 70 Titel im Aktienfonds, der seine Erträge thesauriert und 3,73 Milliarden Euro verwaltet.

Aus 400 Euro monatlich wurden…

Zwar empfiehlt es sich, monatlich Geld zurückzulegen, aber wie oft wir es tatsächlich investieren, sollte eine Kostenanalyse zeigen. Da mit jedem Kauf in der Regel Orderkosten anfallen, ist auch eine Investition alle zwölf Monate ausreichend.

In unserem Fall hätten wir jeweils zum Jahresende 4.800 Euro in den Carmignac-Investissement-Aktienfonds investiert. Insgesamt hätten wir so im Laufe der Zeit 168.000 Euro angelegt und 562,47 Anteile erworben (Da der Kauf von halben Anteilen nicht möglich ist, würde die tatsächliche Anzahl leicht abweichen.).

Gleichzeitig stieg der Wert eines Anteils innerhalb von 35 Jahren von 100 Euro auf zuletzt 2.077,8 Euro, was einer Gesamtperformance von 1.977,8 Prozent und einer annualisierten Rendite von 9,06 Prozent entspricht. Der MSCI World Index legte im gleichen Zeitraum nur etwa 5,43 Prozent pro Jahr zu.

Unsere 562,47 Anteile würden heute einem Wert von 1.168.703,94 Euro entsprechen. Bei einer Gesamtinvestition von 168.000 Euro hätten wir somit 1.000.703.,94 Euro Ertrag erwirtschaftet.

Eigene Darstellung

Fazit Carmignac-Investissement-Sparplan

Aktienfondsinvestitionen lohnen sich vor allem langfristig. Wie die obige Darstellung verdeutlicht, vergrößert sich die Differenz zwischen dem eingezahlten Betrag und den Erträgen aufgrund des Zinseszinseffekts im Laufe der Zeit zunehmend.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte