Gold bereit für die nächste Rallye

Trotz des rasanten Anstiegs gibt es Anzeichen dafür, dass der Markt noch nicht überhitzt ist. Joni Teves, Rohstoffexperte bei der Schweizer Großbank UBS, betont, dass die aktuelle Positionierung nicht übertrieben wirkt. Der Markt habe gezeigt, dass er sich oberhalb von 2.500 US-Dollar wohlfühlt", so der Stratege.

Wesentliche Treiber des Preisanstiegs sind die dovishen Erwartungen an die US-Notenbank. Die Marktteilnehmer rechnen mit mehreren Zinssenkungen in diesem Jahr, was zusammen mit niedrigeren Realzinsen und einem schwächeren US-Dollar den Goldpreis stützt. Auch geopolitische Unsicherheiten und die bevorstehenden US-Wahlen tragen zur verstärkten Nachfrage nach Gold bei.

Teves sieht weiteres Potenzial für Zuflüsse in börsengehandelte Gold-ETFs, sobald die Fed mit den Zinssenkungen beginnt und die Carry-Kosten für Gold sinken. Obwohl die Netto-Longpositionen an der Comex zuletzt gestiegen sind, liegt das Niveau noch unter den historischen Höchstständen, was Spielraum für weitere Aufstockungen lasse.

Die physische Nachfrage nach Gold, insbesondere in China und Indien, zeige hingegen Schwächen auf, so Teves. Im Juli gingen die kombinierten Importe der beiden Länder um 58 Prozent im Jahresvergleich zurück. Er erwartet jedoch eine saisonale Erholung der Nachfrage – pünktlich zum Beginn der Fest- und Hochzeitssaison in Indien.

Auch wenn die Käufe des öffentlichen Sektors sich verlangsamt haben, bleibt Teves optimistisch. "Offizielle Institutionen bleiben Nettokäufer von Gold", sagt er, und sieht weiteren Spielraum für Zukäufe, insbesondere bei den Zentralbanken der Schwellenländer. Zusammenfassend deute alles darauf hin, dass der Goldmarkt trotz der jüngsten Rekordhöhen weiterhin stabil ist und Potenzial für weiteres Wachstum bietet.

Gold-Rallye an entscheidendem Punkt

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion