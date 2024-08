Zinssenkung steht vor der Tür – Powell: "Der Zeitpunkt ist gekommen"

In einer mit Spannung erwarteten Rede beim Notenbanktreffen in Jackson Hole hat der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, den Grundstein für eine Zinssenkung im September gelegt. Powell erklärte, dass "die Zeit gekommen" sei, um die Geldpolitik anzupassen, ließ jedoch die genaue Größe der Senkung offen.

Marktteilnehmer spekulieren derzeit, ob die Fed beim nächsten Treffen am 18. September die Zinsen um 25 oder sogar um 50 Basispunkte senkt. Laut Fedwatch-Tool rechnen zwei Drittel der befragten Experten mit einem kleineren Zinsschritt, während ein Drittel an eine große Zinssenkung glaubt.

Tipp der Redaktion Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+

Thomas Altmann von QC Partners hebt in einem Kommentar zu Powells Rede auch den US-Arbeitsmarkt hervor: Der Fed-Chef rücke "die zweite Seite des dualen Fed-Mandats deutlich stärker in den Fokus. Powell äußert sich so besorgt über den US-Arbeitsmarkt wie nie zuvor in diesem Zins-Zyklus. Es wird klar, dass die Fed jetzt alles in ihrer Macht stehende unternehmen wird, um weitere Abschwächungen des Arbeitsmarktes zu vermeiden. Und der Leitzins ist Instrument Nummer eins dafür."

Die Märkte reagierten prompt: Aktienkurse stiegen, die Renditen von Staatsanleihen sanken leicht, und der US-Dollar gab nach. Der S&P liegt rund eine Stunde nach Powells Rede mehr als 1 Prozent im Plus, der Nasdaq 100 notiert 1,5 Prozent stärker und der Nebenwerte-Index Russell 2000 klettert um fast 2,5 Prozent.

Vorsicht Crash! So sichere ich mein Aktienportfolio aktiv ab. Hedging-Strategien für Privatanlager. Jetzt kostenlosen Report herunterladen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5910,61 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer