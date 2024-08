Coca-Cola: Wer 1962 für 10.000 USD Aktien kaufte, besitzt heute?

Coca-Cola: Die Erfolgszutaten

Das Hauptprodukt, ein zucker- und koffeinhaltiger Sirup, wurde bereits 1886 durch John Pemberton entwickelt, der das Getränk als Medizin anbot. Zum Durchbruch verhalf ihm schließlich Asa Chandler, der die Rechte für nur 2.300 US-Dollar erwarb und Coca-Cola als Erfrischungsgetränk erfolgreich vermarktete.

Seitdem steigt der Umsatz Jahr für Jahr und Coca-Colas einzigartige Werbekampagnen und Marken führen zu einer hohen Kundentreue.

Für den Erfolg entscheidend war ebenfalls die Einführung eines Franchise-Systems. Während sich Coca-Cola nur auf die Sirupproduktion konzentriert, mischen ihn die Abfüllunternehmen wie Coca-Cola Hellenic Bottling Company in ihren Werken mit Wasser und bringen die Getränke in den Handel.

Heute verkauft Coca-Cola pro Tag in über 200 Ländern und Regionen mehr als 2,2 Millionen Drinks. Im Laufe der Zeit passte der Konzern das Produktportfolio den Trends und unterschiedlichen Anforderungen an. So sind heute Coca-Cola-Varianten mit und ohne Zucker, als Energiedrink, mit und ohne Alkohol und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Insgesamt besitzt der Konzern derzeit über 200 verschiedene Marken, zu denen beispielsweise auch Fanta, fuzetea, Powerade und Schweppes zählen.

Hochprofitabler Getränkekonzern

Als Investment ist Coca-Cola ebenso beeindruckend.

So erzielte der in Atlanta (Georgia, USA) ansässige Konzern im vergangenen Jahr (2023) einen Umsatz von 45.754 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von 10.714 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Gewinnmarge von 23,4 Prozent. Mit einer Eigenkapitalquote von 28,1 Prozent ist Coca-Cola zudem solide finanziert.

Ein bedeutender Investor, der die Aktie bereits 1988 gekauft hat, ist Warren Buffett. Er erwarb damals für etwa 1.299 Millionen US-Dollar 400 Millionen Aktien, die heute einen Wert von 27,68 Milliarden US-Dollar besitzen. Dies entspricht einer Performance von 2.030,9 Prozent oder einer Kapitalvermehrung um den Faktor 21,3.

Er freut sich über die regelmäßigen Ausschüttungen, die Coca-Cola seit 62 Jahren ununterbrochen erhöht. Aktuell liegen sie bei 1,94 US-Dollar je Anteil, was einer Dividendenrendite von 2,80 Prozent entspricht.

Quelle: Ariva.de

Noch besser als Warren Buffett schnitten nur Investoren ab, die schon 1962 Coca-Cola-Aktien erwarben. Damals notierten sie splitbereinigt bei 0,0511 US-Dollar, während es heute 69,33 US-Dollar sind. Dies entspricht einer Performance von 135.575 Prozent. Wer damals 10.000 US-Dollar investierte und die Aktien bis heute hält, besitzt nun ein Vermögen von 13.567.514 US-Dollar.

Fazit Coca-Cola

Das Beispiel Coca-Cola verdeutlicht, wie bei der richtigen Investmentauswahl langfristig aus einem kleinen ein großes Vermögen entstehen kann. Oft handelt es sich dabei um Unternehmen mit dominierender Marktstellung, einem hochprofitablen und wachsenden Geschäft sowie Gütern, die langfristig fast immer konsumiert oder benötigt werden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion