Wende bei Zinsen, Fed-Chef Powell signalisiert Rezessions-Gefahr!

Die Wall Street hat das bekommen, was sie hören wollte: Fed-Chef Powell hat klar gesagt, dass die Wende bei den Zinsen gekommen ist. Seit dem Jahr 2022 stiegen die Aktienmärkte immer wieder in der Hoffnung, dass die Zinsen doch sinken könnten - was sie aber nicht taten. Man lief also wie ein Esel hinter der angebundenen Karotte hinterher - nun aber hat der Esel die Karotte gefressen. Was ist jetzt die Motivation für die Fortsetzung der Rally? Powell hat Aussagen über den US-Arbeitsmarkt gemacht, die zeigen, wie kritisch die Lage dort zu sein scheint (Abkühling unübersehbar") - er gab also eine indirekte Rezessions-Warnung, und das sollte der Wall Street zu denken geben..

Hinweise aus Video: