Wechselt gerade „Smart Money“ zu „Dumb Money“?

Zur Erinnerung: Als am 2. August der Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe der USA veröffentlicht wurde, brachte dieser eine Lawine am Aktienmarkt ins Rollen (siehe „ Jetzt rollt die Lawine “). Denn nach dem schwachen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht fiel auch der ISM-Index schwach aus. Mit nur noch 46,8 Punkten gab er weiter nach (Vormonat: 48,5), sogar sehr deutlich, blieb damit unterhalb der Erwartungen (48,8) und entfernte sich weiter von der Wachstumsschwelle, die bei 50 Zählern liegt.

Vorgestern gab es nun die neuesten Daten von S&P Global, die für US-Industrie ebenfalls schwächer als erwartet ausfielen. Der Frühindikator gab für August auf 48,0 Punkte nach, von 49,6 Zählern im Juli, und lag damit deutlich unter den Prognosen der Analysten, die im Durchschnitt nur einen minimalen Rückgang auf 49,5 auf den Zetteln hatten.

Ein Unterschied zum 2. August ist allerdings, dass zugleich die Daten zum Dienstleistungssektor veröffentlicht wurden. Und wie am 5. August die Daten vom ISM, konnten auch die Daten von S&P Global die Sorgen vor einer drohenden Rezession in den USA dämpfen. Denn demnach legte der Service-Index von 55,0 im Juli auf 55,2 im August leicht zu (Erwartung: 54,0).

Der Dienstleistungssektor der USA wächst also den 4. Monat in Folge mit relativ hohem Tempo. Und das sorgte dafür, dass der Einkaufsmanagerindex für die gesamte US-Wirtschaft, also Industrie und Dienstleistung zusammen, trotz des starken Rückgangs der Industrie nur leicht auf 54,1 Zähler nachgab, von 54,3 im Vormonat, statt wie erwartet auf 53,2 deutlicher abzurutschen.

Mit dem zweiten Rückgang in Folge auf ein 4-Monats-Tief kann man zwar eine leichte Abkühlung der US-Wirtschaft feststellen, der aktuelle Wert ist aber noch relativ hoch, weshalb man eine Rezession wohl (noch) nicht fürchten muss. Vielmehr deuten die aktuellen Daten laut S&P Global auf ein Wachstum des US-BIP im 3. Quartal von annualisiert 2 % hin.

Für die Bullen gehen Träume in Erfüllung

Und genau das ist das Szenario, welches sich die Aktienmärkte wünschen: Die Wirtschaft wächst weiter in einem ordentlichen Tempo, kühlt sich aber leicht ab, was auch den Inflationsdruck dämpfen dürfte, so dass die US-Notenbank (Fed) auch mit Blick auf die Arbeitsmarktdaten gute Gründe für eine erste Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf der anstehenden Sitzung im September hat. Und so verwundert es auch nicht, dass eine Zinssenkung am Markt derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % eingepreist ist.

Seite 2 ► Seite 1 von 3