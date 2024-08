Nvidia-Chef verkauft Aktien: Was steckt hinter Huang's umstrittenen Verkäufen? In den letzten Monaten hat Jensen Huang, CEO von Nvidia, eine signifikante Menge an Aktien des Unternehmens verkauft, was Fragen zur Motivation hinter diesen Verkäufen aufwirft. Huang hält zwar noch über 3,5 Prozent der Nvidia-Aktien, doch die …