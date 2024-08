Unilever-Aktie: Bank of America hebt auf 'Buy' – 19% Aufwärtspotenzial!

Die Bank of America (BofA) hat die Aktie von Unilever in einer aktuellen Analyse von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3.800 auf 5.600 Britische Pence angehoben. Analystin Victoria Petrova sieht ein signifikantes Aufwärtspotenzial von 19 Prozent und hebt hervor, dass die bevorstehende Abspaltung des Eisgeschäfts Unilever in eine stärkere Marktposition versetzen wird. Diese strategische Neuausrichtung soll es dem verbleibenden Unternehmen ermöglichen, sich auf wachstumsstarke Kategorien wie Körperpflege und Haushaltsprodukte zu konzentrieren.

Petrova prognostiziert für den Zeitraum von 2023 bis 2026 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 Prozent, was eine deutliche Beschleunigung im Vergleich zu den vorherigen Jahren darstellt, in denen das Wachstum lediglich 1,5 Prozent betrug. Der Fokus auf "Power Brands" und Innovationen wird als entscheidend für das zukünftige Wachstum angesehen. Die Analystin ist überzeugt, dass die verbleibenden Bereiche des Unternehmens überdurchschnittliches Wachstum und höhere Margen aufweisen werden, was sich positiv auf die Bewertung der Aktie auswirken könnte.