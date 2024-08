Swiss Re auf Rekordkurs: Dividende über 5% und Gewinnsprung von 44%

Die Swiss Re, ein führender Schweizer Rückversicherer, zeigt sich in hervorragender Verfassung und könnte auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch sein. Mit einer Dividendenrendite von über 5 Prozent und einem Kursanstieg in den letzten Wochen zieht das Unternehmen die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Der Halbjahresbericht belegt eine positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Swiss Re ihren Gewinn in den ersten sechs Monaten um 44 Prozent auf 2,088 Milliarden US-Dollar steigern, während der Bruttoversicherungsumsatz um 1,5 Prozent auf 22,479 Milliarden US-Dollar anstieg. CEO Andreas Berger betont, dass das hohe Zinsniveau die Kapitalerträge erheblich verbessert hat, was sich in einer Rendite auf Kapitalanlagen von 4,0 Prozent niederschlägt.

Die Eigenkapitalrendite liegt bei 20,1 Prozent, was im Vergleich zum Vorjahr (22,8 Prozent) zwar einen Rückgang darstellt, jedoch weiterhin eine starke Performance signalisiert. Analysten zeigen sich optimistisch: Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach den Zahlen des zweiten Quartals auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 135 Franken gesetzt. Trotz der Bildung zusätzlicher Reserven für das US-Geschäft wird die Rückversicherungsgruppe als gut positioniert für die Erreichung ihrer Nettogewinnziele für 2024 angesehen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung nach den Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Der Nettogewinn übertraf die eigenen Schätzungen des Unternehmens um 7,6 Prozent, was die hohe Profitabilität unterstreicht, auch wenn die Bildung von Reserven für potenzielle Verpflichtungen in den USA von einigen Investoren als enttäuschend gewertet werden könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Swiss Re mit soliden Fundamentaldaten und einer attraktiven Dividendenrendite für konservative Anleger eine interessante Option darstellt. Die Kombination aus positiven Geschäftszahlen, einem stabilen Kursverlauf und der Aussicht auf ein neues Allzeithoch macht die Aktie zu einem vielversprechenden Investment in einem potenziell stürmischen Marktumfeld. Anleger sollten den nächsten Kursrücksetzer als Gelegenheit nutzen, um in die Aktie einzusteigen.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 124,4EUR auf Lang & Schwarz (24. August 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.