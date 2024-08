Ölpreise im Aufwind: Erholung trotz geopolitischer Unsicherheiten!

Die Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank führte den Rückgang der Ölpreise auf Nachfragesorgen zurück. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und schwächere Wirtschaftsindikatoren aus den USA hatten in den vergangenen Tagen für Verkaufsdruck gesorgt. Besonders die Abwärtsrevision der neu geschaffenen Stellen in den USA belastete die Märkte. Lambrecht bezeichnete die Reaktion des Ölmarktes auf die Konjunkturdaten als übertrieben.

Am Freitag erholten sich die Ölpreise nach einem verlustreichen Wochenverlauf. Während die Notierungen am Morgen nur leicht stiegen, konnten sie bis zum Nachmittag deutlich zulegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 78,30 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,08 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für US-Öl (West Texas Intermediate, WTI) stieg um 1,17 Dollar auf 74,18 Dollar. Trotz dieser Erholung sind die Ölpreise im Wochenvergleich gefallen, wobei Brent-Öl seit Montag um etwa einen Dollar verbilligt wurde und WTI zeitweise den tiefsten Stand seit Februar erreichte.

Ein weiterer Faktor, der die Ölpreise beeinflusst, sind die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt. Obwohl die Verhandlungen als zäh gelten und möglicherweise scheitern könnten, sehen Marktteilnehmer hierin eine Chance, dass sich die geopolitische Lage im ölreichen Nahen Osten nicht weiter zuspitzt. Lambrecht warnte jedoch, dass die Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe verfrüht sein könnten.

Am Donnerstag erlebten die Ölpreise nach einem kräftigen Rückgang am Mittwoch einen leichten Anstieg. Brent-Öl kostete am Vormittag 75,90 US-Dollar, was einem Rückgang von 15 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. WTI fiel um sieben Cent auf 73,10 Dollar. Der Mittwoch war von einem starken Preisrückgang geprägt, der ohne spezifische Nachrichten stattfand und auf eine schwächere Wirtschaftsleistung in führenden Industriestaaten zurückgeführt wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise in dieser Woche von einer Kombination aus Nachfragesorgen, enttäuschenden Konjunkturdaten und geopolitischen Unsicherheiten beeinflusst wurden. Die Marktteilnehmer bleiben wachsam und beobachten sowohl die wirtschaftlichen Entwicklungen als auch die Situation im Nahen Osten, da diese Faktoren weiterhin die Preisbewegungen am Ölmarkt bestimmen könnten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 79,08USD auf L&S Exchange (23. August 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.