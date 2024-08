Euro über 1,12 Dollar: Zinswende der Fed bringt neue Hoffnung!

Am Freitag stieg der Euro im US-Handel erstmals seit 13 Monaten über die Marke von 1,12 US-Dollar, nachdem Fed-Präsident Jerome Powell in einer Rede beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole signalisierte, dass eine Zinswende in den USA bevorsteht. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1188 Dollar, nachdem sie zuvor bei 1,1121 Dollar festgesetzt worden war. Powell deutete an, dass die US-Notenbank am 18. September mit der Anpassung der Leitzinsen beginnen könnte, was von Analysten als Reaktion auf den enttäuschenden Arbeitsmarktbericht für Juli interpretiert wurde.

Der Euro konnte am Freitag einen Teil seiner Vortagesverluste wettmachen und notierte am Vormittag bei 1,1127 US-Dollar. Positive Konjunkturdaten aus Frankreich, die eine Verbesserung der Unternehmensstimmung im August zeigten, trugen zur Stabilisierung des Euro bei. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1135 Dollar festgesetzt. Marktbeobachter hatten zuvor eine Gegenbewegung des Euro festgestellt, nachdem dieser in den Tagen zuvor kontinuierlich gestiegen war und am Mittwoch mit 1,1174 Dollar den höchsten Stand seit Juli 2023 erreicht hatte.