Thyssenkrupp Steel: Proteste und Produktionsstörungen – Zukunft der Jobs in Gefahr!

Am Donnerstag kam es beim größten deutschen Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel zu einer Beratungsaktion des Betriebsrats, die zahlreiche Beschäftigte mobilisierte und zu Produktionsstörungen führte. Dzenan Kurspahic, Geschäftsführer des Gesamtbetriebsrats, berichtete, dass an allen Standorten über die bevorstehenden Umstrukturierungen des Unternehmens informiert wurde. In Duisburg, wo 13.000 der insgesamt 27.000 Mitarbeiter der Stahlsparte beschäftigt sind, wurden mobile Betriebsratsbüros an sieben Werkstoren eingerichtet. Die Polizei meldete, dass sich 350 bis 400 Teilnehmer außerhalb der Werkstore versammelten, was zu Verkehrsstörungen führte.

Der Hintergrund dieser Aktion ist der anhaltende Streit um die Neuaufstellung der Thyssenkrupp-Stahlsparte, die unter der aktuellen Konjunkturschwäche und dem Druck durch Billigimporte leidet. Die Sparte soll verselbstständigt werden, was einen Abbau der Stahlerzeugungskapazitäten in Duisburg und damit auch einen Stellenabbau zur Folge haben könnte. Die Gewerkschaft IG Metall äußerte in einem Flugblatt die Befürchtung, dass die Produktionskapazitäten halbiert werden könnten, was den Verlust von über 10.000 Arbeitsplätzen bedeuten würde. Thyssenkrupp wies diese Sorgen als Spekulation zurück und betonte, dass damit unnötige Ängste geschürt würden.