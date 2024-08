Deutsche Bank erzielt Einigung im Postbank-Streit – Aktienkurs steigt!

Im langjährigen Rechtsstreit zwischen der Deutschen Bank und ehemaligen Postbank-Aktionären hat die Deutsche Bank eine Einigung mit einem Großteil der Kläger erzielt. Diese Einigung stellt einen bedeutenden Fortschritt in dem Verfahren dar, das sich um die Mehrheitsübernahme der Postbank im Jahr 2010 dreht. Der Finanzmarkt reagierte positiv auf die Nachrichten, was sich in einem Anstieg der Aktienkurse der Deutschen Bank niederschlug. Am Donnerstagmittag stieg der Kurs um etwa drei Prozent auf 14,42 Euro, was die Aktie zum Spitzenreiter im DAX machte. Im laufenden Jahr hat das Papier damit fast 17 Prozent gewonnen.

Die Einigung betrifft mehr als 80 Kläger, die zusammen fast 60 Prozent der geltend gemachten Forderungen repräsentieren. Der Vergleich sieht eine Zahlung von 31 Euro pro Aktie vor, zusätzlich zu den bereits geleisteten 25 Euro. Ursprünglich hatten die Kläger ein Pflichtangebot von 57,25 Euro pro Aktie gefordert und zudem Zinsen verlangt. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass die erzielten Vergleiche im Durchschnitt etwa 45 Prozent der Rückstellungen in Anspruch nehmen werden. Diese Rückstellungen belaufen sich auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro, was im zweiten Quartal zu einem Verlust führte.