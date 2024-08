SAP übernimmt Walkme: Strategischer Schritt zur digitalen Transformation!

Das Bundeskartellamt hat die Übernahme des israelischen Software-Unternehmens Walkme durch SAP genehmigt. Der Erwerb, der mit 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,38 Milliarden Euro) beziffert ist, wurde als wettbewerblich unbedenklich eingestuft. SAP, Europas größte Softwareschmiede mit Sitz in Walldorf, hatte die Übernahme im Juni 2023 angekündigt. Walkme ist ein führender Anbieter von Digital-Adoption-Plattformen (DAP), die in Unternehmen zunehmend traditionelle Schulungen ersetzen. Die Software von Walkme unterstützt Nutzer beim Erlernen und Bedienen von Programmen auf Computern und Smartphones durch interaktive Anleitungen. Dies soll den Umgang mit der Vielzahl an IT-Systemen in Unternehmen erleichtern.

Zusätzlich zu den Schulungsfunktionen bietet Walkme auch Datenanalysen zur Nutzung der Software und identifiziert mögliche Schwierigkeiten. Mit der Übernahme beabsichtigt SAP, seine bestehenden Angebote Signavio und LeanIX zu erweitern, die Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. SAP-CEO Christian Klein betonte, dass die Integration von Walkme die Unterstützung für Endanwender erheblich verbessern und den Kunden helfen werde, neue Lösungen und Funktionen schneller zu implementieren. Dies soll sicherstellen, dass die Kunden den maximalen Nutzen aus ihren IT-Investitionen ziehen können.