Überraschende Konjunkturdaten: Staatsanleihen im Auf und Ab der Märkte!

Am Donnerstag sanken die Kurse deutscher Staatsanleihen, was Marktbeobachter auf positive Konjunkturdaten aus der Eurozone zurückführten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,37 Prozent auf 134,31 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,24 Prozent anstieg. Besonders hervorzuheben ist der Einkaufsmanagerindex von S&P Global, der im August um einen Punkt auf 51,2 Zähler anstieg, obwohl Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Diese unerwartete Verbesserung der Unternehmensstimmung führte zu einer geringeren Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Zudem belasteten negative Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft die Anleihemärkte nicht nachhaltig.

Am Freitag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen eine Erholung, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine Ansichten zur Geldpolitik darlegte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 134,54 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,22 Prozent fiel. Powell betonte, dass der Zeitpunkt für Zinssenkungen gekommen sei und dass eine Neuausrichtung der Geldpolitik notwendig sei. Experten interpretieren dies als Vorzeichen für eine bevorstehende Leitzinswende, die am 18. September beginnen könnte.