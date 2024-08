Libanon-Konflikt eskaliert: Tote bei Kämpfen zwischen Israel und Hisbollah!

Ein weiterer Angriff auf den Ort Tayr Harfa, nahe der israelischen Grenze, führte zur Tötung von drei Personen, die laut libanesischen Sicherheitskreisen Kämpfer der Hisbollah waren. Die Hisbollah selbst gab an, insgesamt sieben ihrer Mitglieder verloren zu haben, ohne jedoch Details zu den Umständen ihres Todes zu nennen. Das israelische Militär erklärte, eine „Terrorzelle“ in Tayr Harfa angegriffen zu haben, die zuvor Geschosse auf israelisches Territorium abgefeuert hatte. Weitere Angriffe in den libanesischen Orten Mais al-Dschabal und Aitaroun führten ebenfalls zur Tötung von Hisbollah-Kämpfern.

In den letzten Tagen kam es im Libanon zu erneuten militärischen Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah, die mehrere Todesopfer forderten. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden bei einem israelischen Angriff in Aita al-Dschabal im Süden des Libanons ein siebenjähriges Kind und ein weiterer Zivilist getötet. Das israelische Militär erklärte, bei diesem Angriff einen „bedeutenden Hisbollah-Terroristen“ neutralisiert zu haben. Zudem registrierte die israelische Armee zahlreiche Geschosse, die aus dem Libanon in Richtung Israel abgefeuert wurden.

Trotz des intensiven Beschusses aus dem Libanon gab es in Israel zunächst keine Berichte über Verletzte. Einige der über 90 abgefeuerten Geschosse wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen, während andere in unbewohntem Gebiet landeten. Berichten zufolge brachen durch die Einschläge Feuer in der Nähe der nordisraelischen Stadt Safed aus.

Die militärischen Konfrontationen zwischen Israel und der Hisbollah sind seit Beginn des Krieges im Gazastreifen an der Tagesordnung. Auf beiden Seiten gab es Tote, wobei die meisten Opfer Mitglieder der Hisbollah sind. Parallel zu den Kämpfen im Libanon dauern die Auseinandersetzungen im Gazastreifen zwischen der israelischen Armee und der Hamas unvermindert an. Währenddessen setzen Vermittler aus den USA, Ägypten und Katar ihre Bemühungen um eine Waffenruhe fort, um die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern und die regionalen Spannungen zu reduzieren.

Zusätzlich wurden in Syrien bei einem israelischen Angriff drei Mitglieder proiranischer Milizen getötet, was die Spannungen in der Region weiter erhöht. Israel greift regelmäßig Stellungen von vom Iran unterstützten Milizen in Syrien an, was die Komplexität des Konflikts in der Region verdeutlicht.

