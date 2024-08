Alarmierende DGB-Studie: Überstunden und schlechte Bedingungen für Azubis!

Der jährliche Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zeigt alarmierende Ergebnisse bezüglich der Arbeitsbedingungen von Auszubildenden in Deutschland. Von den rund 1,2 Millionen Azubis, die an der Umfrage teilnahmen, gaben 34,5 Prozent an, regelmäßig Überstunden zu leisten, wobei einige sogar mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. Besonders betroffen sind angehende Köche, die im Durchschnitt 6,1 Überstunden pro Woche leisten, gefolgt von Hotel-Azubis mit 5,6 Stunden. Im Durchschnitt machen alle Berufe zusammen etwa 3,6 Überstunden pro Woche. Besorgniserregend ist, dass fast jeder zehnte Azubi für seine Überstunden weder eine Vergütung noch einen Freizeitausgleich erhält, was einen klaren Verstoß gegen das Berufsbildungsgesetz darstellt.

Trotz dieser Herausforderungen sind fast 70 Prozent der Auszubildenden mit ihrer Ausbildung zufrieden. Die Zufriedenheit variiert jedoch stark je nach Beruf. Während 82 Prozent der angehenden Industriemechaniker angeben, zufrieden zu sein, sind es bei Fachlageristen nur 61 Prozent. Ein weiteres kritisches Ergebnis der Umfrage ist, dass mehr als jeder sechste Azubi (15,3 Prozent) häufig Aufgaben erledigen muss, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben, wie beispielsweise Kaffee kochen oder putzen. Dies könnte die Qualität der Ausbildung gefährden, da zentrale Ausbildungsinhalte nicht vermittelt werden.

In Bezug auf die Vergütung verdienen Azubis im Durchschnitt 965 Euro pro Monat, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den Berufen gibt. Bankkaufleute und Industriemechaniker verdienen im dritten Ausbildungsjahr deutlich mehr als Friseur-Azubis. Der DGB sieht jedoch eine positive Entwicklung, da die Mindestausbildungsvergütung, die 2020 eingeführt wurde, anscheinend Wirkung zeigt. Die Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen sind in den letzten Jahren insgesamt geringer geworden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeitsbedingungen für viele Auszubildende in Deutschland verbesserungswürdig sind, insbesondere hinsichtlich der Überstunden und der Vergütung. Die Zufriedenheit der Azubis hängt stark vom gewählten Beruf ab, und es besteht ein dringender Bedarf, die Qualität der Ausbildung zu sichern, um den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung nicht zu gefährden.

