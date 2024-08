Nvidia-Aktie vor den Zahlen: Darauf kommt es jetzt an!

Um 35 Prozent hat sich die Aktie von KI-Highflyer Nvidia in der jüngsten Korrektur verbilligt. Dank einer dynamischen Erholungsrallye konnte diese in den vergangenen drei Wochen einen großen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen und ist damit bis auf zehn Prozent an ihr bisheriges Allzeithoch herangekommen.

Am Donnerstagabend stehen die mit großer Spannung erwarteten Quartalszahlen an. Aufgrund der überragenden Bedeutung des Unternehmens und seiner Geschäftsentwicklung für die Überzeugungskraft der KI-Story haben diese nicht weniger als das Potenzial, dem Aktienmarkt auf ein neues Rekordhoch zu verhelfen oder aber für die nächste Abwärtswelle zu sorgen.

Wohin könnte die Reise gehen? Die Chartanalyse!

Welche Kursmarken sollten Anleger in den kommenden Tagen beachten, welche Veränderungen für den mittelfristigen Kursverlauf könnten sich nach den Zahlen ergeben? Das soll ein Blick in den Chart klären!

Quelle: TradingView.com

Komplexe Kerzenstruktur im Tageschart

Die jüngste Konsolidierung von Nvidia erfolgte in einem Abwärtstrendkanal, der zeitweise nach unten verlassen wurde. Das scharfe Intraday-Reversal am 05. August sorgte dann aber für reges Kaufinteresse, das in einer V-Erholung mündete. Diese führte die Aktie zurück in Richtung 130 US-Dollar, wo in der vergangenen Woche jedoch kein Vorbeikommen war.

Das am Donnerstag entstandene bearishe Engulfment konnten die Bullen noch einmal kontern, damit konnte ein Shooting Star im Wochenchart vermieden werden. Dieser wäre als Verkaufs- und Trendwendesignal zu interpretieren gewesen. Durch die Gewinne am Freitag ist nun eine Inside Bar entstanden. Diese ist abhängig vom Kursverlauf am Montag entweder ein Trendfortsetzungssignal oder ein Wendesignal.

Keine klare Signallage, steigende Kurse bevorzugt

Ein Trendfortsetzungssignal würde sich im Fall von Kursgewinnen möglichst über den Widerstand bei 130 US-Dollar ergeben. In diesem Fall dürfte Nvidia in den Bereich des bisherigen Allzeithochs ansteigen. Ein Trendwendesignal würde vor allem durch einen Tagesschluss unterhalb des Schlusskurses vom Donnerstag, also rund 124 US-Dollar, entstehen. Dieses Szenario spräche für einen Test mindestens der 50-Tage-Linie.

Für fortgesetzte Kursgewinne spricht der jüngste Aufbau von technischer Stärke. Mit knapp 60 Zählern ist der Relative-Stärke-Index (RSI) noch nicht überkauft, liefert der Aktie aber Rückenwind. Dasselbe gilt für den Trendstärkeindikator MACD, der nicht nur über seine Signallinie, sondern auch die Nulllinie klettern konnte und damit wieder einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt.

Neues Allzeithoch könnte ohne technische Bestätigung erfolgen

Was es mit Blick auf die Kursreaktion auch nach den Zahlen zu beachten gibt, ist die Verlaufshöhe insbesondere des RSI. Der nämlich hatte das im Juni erzielte Allzeithoch technisch nicht bestätigt, hier liegt eine bearishe Divergenz vor.

Ergibt sich am Freitag infolge eines starken Geschäftsberichtes ein neues Rekordhoch der Aktie geben, sollte dieses in den kommenden Tagen und Wochen auch durch neue Hochs von RSI und MACD bestätigt werden. Andernfalls droht mittelfristig eine nachhaltige Trendwende.

Mögliche Abwärtsziele sind aktuell der Bereich zwischen 95 und 100 US-Dollar sowie die bei 86 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie. Im Fall eines Ausbruchs der Aktie sind Kurse zwischen 155 und 170 US-Dollar denkbar – Breakouts sind bei Nvidia bislang äußerst dynamisch verlaufen.

Fazit: Viele Buy- und Sell-Trigger gleichzeitig

Die Aktie von Nvidia handelt vor den Zahlen in einer grundsätzlich konstruktiven Ausgangslage. Wenngleich die technische Indikation kurzfristig weiter steigende Kurse befürwortet, ist angesichts der komplexen Kerzenstruktur der vergangenen Tage etwas Zurückhaltung geboten.

Während der Sprung über 130 US-Dollar den Weg frei zur Rückkehr auf Allzeithochs machen und Anleger diese Marke als prozyklisches Kaufsignal nutzen könnten, wäre ein Unterschreiten des Tiefs aus der vergangenen Woche ein Verkaufssignal.

Das gilt erst recht für die nach den Zahlen zu erwartende Volatilität. Hier sind als Signal zum Ausstieg Kurse unterhalb der bei 121 US-Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie zu beachten. Auf fortgesetzte Kursgewinne dürften sich Anleger dagegen mit einem Rekordhoch als technischem Kaufsignal freuen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

