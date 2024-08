Streben die Märkte weiter aufwärts? "Die Gefahr ist noch nicht gebannt!"

Eine amerikanische Zinssenkung im September steht praktisch fest und ist sicherlich eingepreist. In dieser Woche kommen wichtige Stimmungs- und Inflationsdaten aus Deutschland und Europa. Auch auf amerikanischer Seite mangelt es mit der BIP-Schätzung für das 2. Quartal und Einkommens-/Ausgabendaten der Privathaushalte nicht an Katalysatoren.

Die Aktienmärkte sind wieder in den extremen Rallyemodus übergegangen, aber was jetzt? Die europäischen Märkte scheinen kurz vor dem Ausbruch zu einem weiteren mittelfristigen Aufwärtsschub zu stehen, die amerikanischen Indizes werden nun von der Schwäche im Halbleitersektor belastet, der bisher der Grund für das extrem starke erste Halbjahr war.

Hinweise auf Rezessionen und eine hohe Inflation in Europa wären an diesem Punkt kritisch, denn in den kommenden zwei Wochen dürfte sich entscheiden, ob der Aktienmarkt noch einmal einen Gang hochschaltet oder in den Korrekturmodus übergeht.

Die Stimmung ist eher zu positiv und das Thema des Yen-Carry-Trades etwas zu schnell in den Hintergrund gerutscht. Gut möglich, dass wir genau dann, wenn die Bären scheinbar schon verloren haben, letztlich den überraschenden Einbruch sehen. Die Gefahr ist mit Sicherheit noch nicht gebannt.

Autor: Lars Wißler