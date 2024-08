Was, wenn Trump seine DJT-Aktien verkauft?

In den kommenden Wochen könnte Donald Trump eine finanzielle Entscheidung treffen, die nicht nur seine eigene Zukunft, sondern auch die der Meme-Aktie Trump Media maßgeblich beeinflussen könnte. Der ehemalige US-Präsident steht kurz vor dem Ende der Haltefrist seiner Anteile an dem Mutterunternehmen der Plattform Truth Social. Mit 114.750.000 Aktien, die einen Marktwert von über 2,6 Milliarden US-Dollar haben, hält Trump fast 59 Prozent des Unternehmens.

Trump Media debütierte im März unter dem Ticker DJT an der Nasdaq, nachdem ein komplexer Fusionsprozess mit einer Zweckgesellschaft abgeschlossen wurde. Seitdem unterliegt Trump einem sogenannten "Lockup Agreement", das den Verkauf seiner Aktien für 180 Tage untersagt. Diese Frist läuft jedoch am 25. September ab. Sollte der Aktienkurs von DJT bis dahin stabil über 12 US-Dollar pro Aktie bleiben, könnte die Sperre sogar schon am 20. September aufgehoben werden.